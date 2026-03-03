Ακύλας για Eurovision: Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη, τσιμπιέμαι
Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου, είπε για το «Ferto»
Ενθουσιασμένος με την επιτυχία που έχει σημειώσει το «Ferto» και με την αγάπη του κόσμου, δηλώνει ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.
O τραγουδιστής όσο ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο Σαν Μαρίνο έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφο του «Breakfast@Star» που τον περίμενε στο αεροδρόμιο, παραδεχόμενος ότι συχνά δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τα τόσο θερμά σχόλια που λαμβάνει μετά την κυκλοφορία του κομματιού του, με το οποίο θα διαγωνιστεί τον Μάιο, στη σκηνή της Βιέννης, όπου θα πραγματοποιηθεί ο μουσικός θεσμός.
«Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας» είπε ο Ακύλας.
Δείτε το βίντεο
Όσο για την εμφάνιση που προετοιμάζει για τη Eurovision, είπε: «Για τον Μάιο θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό, αλλά δεν θα το αποκαλύψω γιατί έτσι θα χαθεί η μαγεία. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, οπότε μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα».
