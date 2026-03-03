Έπεσε στην 3η θέση των στοιχημάτων ο Ακύλας στη Εurovision, ποια χώρα τον πέρασε
Έπεσε στην 3η θέση των στοιχημάτων ο Ακύλας στη Εurovision, ποια χώρα τον πέρασε
Τι έχει αλλάξει στη δεκάδα
Στην τρίτη θέση των στοιχημάτων για την Eurovision έπεσε ο Ακύλας, καθώς η Δανία τον πέρασε και βρέθηκε στη δεύτερη θέση.
Ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο πριν ακόμα αναδειχτεί νικητής του Sing for Greece και ανακοινωθεί επίσημα πως θα τραγουδήσει το «Ferto» στον διαγωνισμό, ήταν από τα φαβορί και κατείχε τις πρώτες θέσεις, ενώ μετά την ανακοίνωση για δύο εβδομάδες παρέμενε δεύτερος σύμφωνα με τα προγνωστικά.
Η Δανία με εκπρόσωπο τον Søren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Før Vi Går Hjem», ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, ανέβηκε και πήρε τη θέση του Ακύλα.
Δείτε το τραγούδι
Η Φινλανδία, την οποία εκπροσωπούν οι Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Όπως φαίνεται στον πίνακα, ο Ακύλας με το «Ferto» ακολουθεί, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Σουηδία, η Γαλλία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ουκρανία. Η Αυστραλία και η Κύπρος έχουν ανέβει επίσης θέση, ενώ η Ιταλία που βρισκόταν στη δεκάδα πλέον έχει πέσει.
