Ο Ακύλας με το «Ferto» εμφανίστηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας για τη Eurovision, δείτε βίντεο
Ο Ακύλας με το «Ferto» εμφανίστηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας για τη Eurovision, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό ταξίδεψε στο Βελιγράδι
Στον εθνικό τελικό της Σερβίας για τη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ως ως special guest ο Ακύλας ερμηνεύοντας ζωντανά στη σκηνή το «Ferto».
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, ταξίδεψε στο Βελιγράδι και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν, αποτυπώνεται η ενέργεια του, πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές.
Ο Ακύλας τραγούδησε στο σόου «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, με ροζ ζακέτα, τον χαρακτηριστικό σκούφο που φοράει, μαύρα γυαλιά ηλίου, όπως στον ελληνικό τελικό, και πολύχρωμο τζιν παντελόνι.
Δείτε το βίντεο
Ο νικητής του του εθνικού τελικού της Σερβίας για τη Eurovision 2026 είναι το συγκρότημα Lavina με το τραγούδι «Kraj mene», κερδίζοντας την ψηφοφορία με συνδυασμό τηλεψηφοφορίας και επιτροπής.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Ακύλας πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντησή του με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.
Επίσης, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Ακύλα, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής, σε συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Γιοκσίμοβιτς του έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ζωντανά σε πρωινή εκπομπή της δημόσιας σερβικής ραδιοτηλεόρασης RTS και έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κι άλλα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας.
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, ταξίδεψε στο Βελιγράδι και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν, αποτυπώνεται η ενέργεια του, πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές.
Ο Ακύλας τραγούδησε στο σόου «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, με ροζ ζακέτα, τον χαρακτηριστικό σκούφο που φοράει, μαύρα γυαλιά ηλίου, όπως στον ελληνικό τελικό, και πολύχρωμο τζιν παντελόνι.
Δείτε το βίντεο
Ο νικητής του του εθνικού τελικού της Σερβίας για τη Eurovision 2026 είναι το συγκρότημα Lavina με το τραγούδι «Kraj mene», κερδίζοντας την ψηφοφορία με συνδυασμό τηλεψηφοφορίας και επιτροπής.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Ακύλας πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντησή του με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.
Επίσης, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Ακύλα, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής, σε συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Γιοκσίμοβιτς του έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ζωντανά σε πρωινή εκπομπή της δημόσιας σερβικής ραδιοτηλεόρασης RTS και έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κι άλλα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα