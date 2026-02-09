Eurovision 2026 – Antigoni: Αυτό είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό
Το «Jalla» θα διαγωνιστεί στον Β' ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου

Στέλλα Μούτσιου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026 η Antigoni Buxton κυκλοφόρησε επίσημα.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο κανάλι της διοργάνωσης στο Youtube ανέβηκε το «Jalla» όπως ονομάζεται, σε δική της σύνθεση και στίχους σε συνεργασία με τους Claydee και Paris Kalpos, με το οποίο η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στον Β' ημιτελικό της φετινής Eurovision.

Δείτε το τραγούδι της Κύπρου για την Eurovision 2026

Antigoni - JALLA | Cyprus 🇨🇾 | Official Music Video | #Eurovision2026

Λίγες ώρες πριν το τραγούδι κυκλοφορήσει ολόκληρο, η Antigoni Buxton έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στη λεζάντα της οποίας έγραψε μεταξύ άλλων: «Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανη για ένα βίντεο. Οι ελληνοκυπριακές μου ρίζες είναι η ουσία του ποιος είμαι και νιώθω τιμή να μοιραστώ μια γεύση από το όμορφο νησί μας μέσα από αυτό το οπτικό. «JALLA» σημαίνει «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ» στην κυπριακή διάλεκτο, και τι χαρά είναι να μοιράζομαι τη γλώσσα του λαού μου σε ένα τραγούδι που θα ακούσει ο κόσμος στη σκηνή της Eurovision. Ευχαριστώ κάθε άτομο που το έκανε δυνατό. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την αληθινή καρδιά & ψυχή που όλοι δώσατε σε αυτό».

Δείτε την ανάρτηση


Η Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη της Αυστρίας. Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
Στέλλα Μούτσιου
5 ΣΧΟΛΙΑ

