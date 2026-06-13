Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Μοτοσικλετιστής

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

IX φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
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Τροχαίο με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον κόμβο Αρχανών, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαρύτατα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
2 ΣΧΟΛΙΑ

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