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Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
IX φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα
Τροχαίο με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον κόμβο Αρχανών, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαρύτατα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαρύτατα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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