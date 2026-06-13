Πανηγυρισμοί στο Πασαλιμάνι για το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ολυμπιακός Πασαλιμάνι πανηγυρισμοί

Πανηγυρισμοί στο Πασαλιμάνι για το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, βίντεο και φωτογραφίες

Πολλοί οπαδοί των ερυθρόλευκων βγήκαν στον δρόμο για τον θρίαμβο της ομάδας τους, αμέσως μετά τη λήξη του 5ου τελικού με τον Παναθηναϊκό

Πανηγυρισμοί στο Πασαλιμάνι για το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, βίντεο και φωτογραφίες
Κώστας Στάμου
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Στα «ερυθρόλευκα» ντύθηκε ο Πειραιάς, καθώς, αμέσως μετά τη λήξη του 5ου τελικού, ανάμεσα στους «αιώνιους» αντιπάλους, πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στο Πασαλιμάνι και στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από νωρίς το απόγευμα, οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων» είχαν κατακλύσει τις καφετέριες και τα μπαρ στο Πασαλιμάνι, το Μικρολίμανο και τη Μαρίνα Ζέας, και μόλις η διαιτητική τριάδα σφύριξε τη λήξη του τελικού, πανηγύρισαν τον θρίαμβο της ομάδας τους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς:




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Πανηγυρισμοί στο Πασαλιμάνι για το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, βίντεο και φωτογραφίες


Κέντρο των πανηγυρισμών ήταν η πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι, και οι δρόμοι γύρω από το Δημοτικό Θέατρο, όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού βγήκαν να γιορτάσουν τον νέο θρίαμβο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί έκλεισαν τον δρόμο, στην αρχή της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη, και με καπνογόνα, κροτίδες, βεγγαλικά και συνθήματα καλούσαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο κέντρο του Πειραιά.

Το «ερυθρόλευκο» γλέντι αναμενόταν να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Κώστας Στάμου
12 ΣΧΟΛΙΑ

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