Πανηγυρισμοί στο Πασαλιμάνι για το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, βίντεο και φωτογραφίες

Πολλοί οπαδοί των ερυθρόλευκων βγήκαν στον δρόμο για τον θρίαμβο της ομάδας τους, αμέσως μετά τη λήξη του 5ου τελικού με τον Παναθηναϊκό