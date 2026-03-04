Άκης Πετρετζίκης: Η έκπληξη και το challenge για τα 42α γενέθλιά του
Ο σεφ έδειξε τα δώρα και τις ευχές που έλαβε από τους συνεργάτες του
Μία έκπληξη με αφορμή τα 42α γενέθλιά του δέχτηκε ο Άκης Πετρετζίκης από τους συνεργάτες του, ενώ παράλληλα κλήθηκε να φέρει εις πέρας μία δοκιμασία προκειμένου να πάρει το δώρο του.
Ο σεφ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την Τετάρτη 4 Μαρτίου τις στιγμές που έζησε στο γραφείο του. Στο βίντεο που κοινοποίησε ο Άκης Πετρετζίκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram εμφανίστηκε αρχικά κρατώντας μία μεγάλη τούρτα σε λευκό χρώμα, ενώ στη συνέχεια έδειξε τις ευχές και τα δώρα που έλαβε. Οι συνεργάτες του ωστόσο, του έθεσαν έναν όρο για να τα παραλάβει: να κόψει 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα, κάτι που όπως φαίνεται ο σεφ κατάφερε να πραγματοποιήσει.
Όπως έγραψε ο Άκης Πετρετζίκης στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου, δεν είχαν τελειωμό! Μια τέλεια τούρτα για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές. Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα! Τι λέτε; Τα κατάφερα; Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές!».
