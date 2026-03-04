Άκης Πετρετζίκης: Η έκπληξη και το challenge για τα 42α γενέθλιά του

κλήθηκε να φέρει εις πέρας μία δοκιμασία προκειμένου να πάρει το δώρο του.

10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα, κάτι που όπως φαίνεται ο σεφ κατάφερε να πραγματοποιήσει.





Άκης Πετρετζίκης στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου, δεν είχαν τελειωμό! Μια τέλεια τούρτα για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές. Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα! Τι λέτε; Τα κατάφερα; Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akis Petretzikis (@akis_petretzikis)