Πωλίνα Νιάρχου: Η κουμπάρα της Κατερίνας Καινούργιου είναι εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι με την κόρη της

Πολλοί ταξιδιώτες στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι βρέθηκαν αποκλεισμένοι μετά την ένταση που προκλήθηκε στη Μέση Ανατολή το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, όταν επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν προκάλεσαν αντίποινα και κλιμάκωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

«

».