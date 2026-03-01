Τρόμος για τη σύντροφο του Φειδία Παναγιώτου που έκανε bachelorette στο Ντουμπάι: Ήμασταν σε πανικό, μόνο πάρτι δεν ήταν με τέτοιο άγχος
Η πρώην παίκτρια του «Big Brother», Στυλιάνα Αβερκίου περιέγραψε τις στιγμές που έζησε μετά την ιρανική επίθεση
Στο Ντουμπάι ταξίδεψε η Στυλιάνα Αβερκίου, η μέλλουσα σύζυγος του Φειδία Παναγιώτου για το bachelorette της, ωστόσο η απόδραση εξελίχθηκε σε μια τρομακτική εμπειρία λόγω της ιρανικής επίθεσης.
Μέσα από βίντεο που ανάρτησε η πρώην παίκτρια του «Big Brother» την Κυριακή 1η Μαρτίου στο TikTok, περιέγραψε όσα έζησε μαζί με τις φίλες και τη μητέρα της, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός και έλαβαν ειδοποίηση να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο.
Αναφερόμενη στο κλίμα αγωνίας που επικράτησε, δήλωσε: «Είμαστε στο Ντουμπάι για το πάρτι μου, που μόνο πάρτι δεν είναι με τέτοια αγωνία και άγχος. Η εμπειρία που μπορώ να σας πω είναι η στιγμή που έτρεμαν τα πόδια μου και δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνο το συναίσθημα, αλλά ήταν εκείνο που βλέπεις στα άρθρα και τις ειδήσεις και αγχώνεσαι, αλλά μετά λες “εντάξει, ο κόσμος εδώ κινείται κανονικά, οπότε ίσως είναι παραπληροφόρηση και μπορώ να ξεαγχωθώ”».
Στη συνέχεια, περιέγραψε αναλυτικά τα όσα ακολούθησαν μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού: «Είπαμε ότι δεν θα πάμε κάπου εκτός του ξενοδοχείου, θα μείνουμε μέσα. Πήγαμε στην πισίνα που ήταν ανοιχτή και έβλεπες τους ουρανοξύστες και ακούγαμε κάτι περίεργο. Ο κόσμος ξεκινούσε να είναι ανήσυχος, κοίταζε γύρω του τι γινόταν και ήρθε ειδοποίηση στο τηλέφωνο, ακούγοταν ο συναγερμός, αυτό το πράγμα το φρικιαστικό που σου λέει να πας κάπου με ασφάλεια. Σηκωνόμαστε, πάμε στο δωμάτιο, παίρνουμε διαβατήρια και τα πράγματα, ήμασταν στον 38ο όροφο, το ασανσέρ ήταν γεμάτο, δεν βρίσκαμε να κατεβούμε και ήμασταν σε πανικό, γιατί ακούγαμε θορύβους. Αναγκαστήκαμε από τον 38ο όροφο να κατεβούμε στο lobby, είχα και τη μαμά μου μαζί. Έβλεπες πράγματα έξω, έλεγες “τώρα μας βομβαρδίζουν;”, επικρατούσε ο πανικός».
Η Στυλιάνα Αβερκίου παραδέχτηκε ότι ένιωσε τύψεις, καθώς εκείνη οργάνωσε το ταξίδι για τα αγαπημένα της πρόσωπα και εν τέλει πήρε άλλη τροπή: «Πήρα όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα έφερα σε ένα ταξίδι που εξελίχθηκε έτσι. Έχω αυτό το βάρος μέσα μου». Παράλληλα, απάντησε και σε επικριτικά σχόλια που διάβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης: «Διάβασα “εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε Ντουμπάι”. Αυτές τις στιγμές σταματήστε να είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πολέμους».
Ποια είναι η Στυλιάνα Αβερκίου και η πρόταση γάμου από τον Φειδία Παναγιώτου
Η Στυλιάνα Αβερκίου, η σύντροφος του YouTuber και ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ήταν ανάμεσα στους δεκαέξι παίκτες που μπήκαν στο σπίτι του «Big Brother» το 2025. H 26χρονη φωτογράφος με καταγωγή από τη Λεμεσό, σπούδασε Multimedia & Graphic Design. Ασχολείται κυρίως με φωτογραφήσεις γάμων και παράλληλα εργάζεται ως Μakeup Artist. Είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η σχέση του Φειδία και της Στυλιάνας Αβερκίου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, με τους δύο να κάνουν γνωστό, ότι είναι ζευγάρι με ένα βίντεο στο TikTok, μετά από ερωτήσεις που δέχονταν από τους διαδικτυακούς φίλους τους. Τον Δεκέμβριου του ίδιου έτους ήρθε η πρόταση γάμου από τον YouΤuber και ευρωβουλευτή στη σύντροφό του.
