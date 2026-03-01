Eurovision 2026: Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στον ελληνικό τελικό, ο Ακύλας προκρίθηκε με τεράστια διαφορά
Eurovision 2026: Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στον ελληνικό τελικό, ο Ακύλας προκρίθηκε με τεράστια διαφορά
Συνολικά καταμετρήθηκαν πάνω από 162.000 ψήφοι στο «Sing For Greece 2026»
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τον ελληνικό τελικό «Sing For Greece 2026» για τη Eurovision.
Από τον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου αναδείχτηκε μεγάλος νικητής ο Ακύλας με το «Ferto», συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς, έπειτα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της αξιολόγησης των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς.
Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR», έγιναν γνωστά τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού, που φανέρωσαν με σαφήνεια τις προτιμήσεις του. Συνολικά καταμετρήθηκαν πάνω από 162.000 ψήφοι μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας και SMS. Η διαφορά στην κορυφή ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο Ακύλας συγκέντρωσε 59.834 ψήφους, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, στη Βιέννη.
Στη δεύτερη θέση ήρθε ο Good Job Nicky και το «Dark Side of the Moon», με 26.955 ψήφους. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο D3lta με 17.559 ψήφους, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε ο Leroybroughtflowers με 1.683 ψήφους.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα
Στον μεγάλο ελληνικό τελικό, τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική επιτροπή έδωσαν στον Ακύλα από 12 βαθμούς, ενώ το κοινό του έδωσε 24, αναδεικνύοντάς τον πρώτο και στις τρεις ψηφοφορίες.
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα
