Αυτά είναι τα δέκα τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της Eurovision

Λίγο πριν από τη Eurovision του 2026, θυμόμαστε τα τραγούδια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη σύγχρονη εποχή του διαγωνισμού

Λίγο πριν από τη Eurovision του 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στις φετινές συμμετοχές αλλά και στις επιδόσεις που έχουν γράψει ιστορία στον διαγωνισμό. Ακολουθούν τα δέκα τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, με βάση το ισχύον σύστημα ψηφοφορίας από το 2016 και μετά, το οποίο διαχωρίζει τις ψήφους επιτροπών και κοινού.

Η κατάταξη περιλαμβάνει νικητές αλλά και συμμετοχές που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, αποτυπώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή του θεσμού.

10. Måneskin – Zitti e buoni (524 βαθμοί)
Το συγκρότημα επελέγη μέσω του Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και εκπροσώπησε την Ιταλία στη Eurovision 2021 στο Ρότερνταμ. Το τραγούδι έλαβε εννέα δωδεκάρια, τέσσερα από τις επιτροπές και πέντε από το κοινό.
Måneskin - Zitti E Buoni (LIVE) | Italy 🇮🇹 | Grand Final | Winner of Eurovision 2021

9. Käärijä – Cha Cha Cha (526 βαθμοί)
Ο Φινλανδός καλλιτέχνης κέρδισε μέσω του φινλανδικού τελικού UMK και συγκαταλεγόταν στα φαβορί. Συγκέντρωσε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία κοινού όλων των εποχών, με 18 δωδεκάρια από το televoting και τρία από τις επιτροπές.
Käärijä - Cha Cha Cha (LIVE) | Finland 🇫🇮 | Grand Final | Eurovision 2023

8. Netta – Toy (529 βαθμοί)
Η Netta επελέγη μέσω του HaKokhav HaBa L’Eurovizion και εκπροσώπησε το Ισραήλ το 2018 στη Λισαβόνα. Το τραγούδι απέσπασε 13 δωδεκάρια, πέντε από τις επιτροπές και οκτώ από το κοινό.
Netta - Toy (LIVE) | Israel 🇮🇱 | Grand Final | Winner of Eurovision 2018

7. Jamala – 1944 (534 βαθμοί)
Η Jamala επιλέχθηκε μέσω του Vidbir και εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2016 στη Στοκχόλμη. Η συμμετοχή συγκέντρωσε 17 δωδεκάρια, έντεκα από τις επιτροπές και έξι από το κοινό.
Jamala - 1944 (LIVE) | Ukraine 🇺🇦 | Grand Final | Winner of Eurovision 2016

6. Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (546 βαθμοί)
Η συμμετοχή του 2024 κατέγραψε υψηλή βαθμολογία, η οποία σε πολλές άλλες χρονιές θα αρκούσε για τη νίκη.
Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (LIVE) | Croatia 🇭🇷 | Grand Final | Eurovision 2024

5. Loreen – Tattoo (583 βαθμοί)
Η Loreen επελέγη μέσω του Melodifestivalen και επέστρεψε στον διαγωνισμό μετά τη νίκη της το 2012. Το «Tattoo» κατέκτησε τη νίκη με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία επιτροπών στην ιστορία, συγκεντρώνοντας 340 βαθμούς από τις επιτροπές και συνολικά 15 δωδεκάρια από αυτές.
Loreen - Tattoo (LIVE) | Sweden 🇸🇪 | Grand Final | Winner of Eurovision 2023

4. Nemo – The Code (591 βαθμοί)
Ο νικητής του 2024 συγκέντρωσε 19 δωδεκάρια από τις επιτροπές και ένα από το κοινό, σε μια χρονιά όπου ψήφισαν 37 χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος.
Nemo - The Code (LIVE) | Switzerland🇨🇭| Grand Final | Eurovision 2024

3. Kristian Kostov – Beautiful Mess (615 βαθμοί)
Ο Kristian Kostov επιλέχτηκε εσωτερικά από την BNT και εκπροσώπησε τη Βουλγαρία το 2017 στο Κίεβο. Το τραγούδι έλαβε 11 δωδεκάρια, τέσσερα από τις επιτροπές και επτά από το κοινό.
Kristian Kostov - Beautiful Mess (LIVE) | Bulgaria 🇧🇬 | Grand Final | Eurovision 2017

2. Kalush Orchestra – Stefania (631 βαθμοί)
Το συγκρότημα επελέγη μέσω του Vidbir και εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2022 στο Τορίνο. Το «Stefania» συγκέντρωσε 33 δωδεκάρια, πέντε από τις επιτροπές και 28 από το κοινό.
Kalush Orchestra - Stefania (LIVE) | Ukraine 🇺🇦 | Grand Final | Winner of Eurovision 2022

1. Salvador Sobral – Amar pelos dois (758 βαθμοί)
Ο Salvador Sobral επελέγη μέσω του Festival da Canção και εκπροσώπησε την Πορτογαλία το 2017 στο Κίεβο. Το τραγούδι συγκέντρωσε 30 δωδεκάρια, 18 από τις επιτροπές και 12 από το κοινό, χαρίζοντας στην Πορτογαλία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.
Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (LIVE) | Portugal 🇵🇹 | Grand Final | Winner of Eurovision 2017
