Αυτά είναι τα δέκα τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της Eurovision

Η συμμετοχή του 2024 κατέγραψε υψηλή βαθμολογία, η οποία σε πολλές άλλες χρονιές θα αρκούσε για τη νίκη.Η Loreen επελέγη μέσω του Melodifestivalen και επέστρεψε στον διαγωνισμό μετά τη νίκη της το 2012. Το «Tattoo» κατέκτησε τη νίκη με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία επιτροπών στην ιστορία, συγκεντρώνοντας 340 βαθμούς από τις επιτροπές και συνολικά 15 δωδεκάρια από αυτές.Ο νικητής του 2024 συγκέντρωσε 19 δωδεκάρια από τις επιτροπές και ένα από το κοινό, σε μια χρονιά όπου ψήφισαν 37 χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος.Ο Kristian Kostov επιλέχτηκε εσωτερικά από την BNT και εκπροσώπησε τη Βουλγαρία το 2017 στο Κίεβο. Το τραγούδι έλαβε 11 δωδεκάρια, τέσσερα από τις επιτροπές και επτά από το κοινό.Το συγκρότημα επελέγη μέσω του Vidbir και εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2022 στο Τορίνο. Το «Stefania» συγκέντρωσε 33 δωδεκάρια, πέντε από τις επιτροπές και 28 από το κοινό.Ο Salvador Sobral επελέγη μέσω του Festival da Canção και εκπροσώπησε την Πορτογαλία το 2017 στο Κίεβο. Το τραγούδι συγκέντρωσε 30 δωδεκάρια, 18 από τις επιτροπές και 12 από το κοινό, χαρίζοντας στην Πορτογαλία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.