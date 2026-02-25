ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Eurovision 2026 - Ελλάδα: Τι θέση δίνουν τα στοιχήματα στον Ακύλα και το «Ferto, δείτε αναλυτικά τη δεκάδα
Η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή

Στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών προβλέψεων για τη Eurovision 2026 παραμένει η Ελλάδα, που θα εκπροσωπηθεί από τον Akyla με το «Ferto», στον φετινό διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική στα διεθνή στοιχήματα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με ποσοστό 12%, αμέσως μετά τη Φινλανδία, που προηγείται με 14%.

Η άνοδος της ελληνικής συμμετοχής καταγράφηκε μετά την επικράτηση του Akyla στον ελληνικό τελικό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη σκηνή της Βιέννης.

Στην τρίτη θέση των αποδόσεων βρίσκεται η Δανία με 9%, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με 7%. Το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνει και το Ισραήλ, που συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Την έκτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία με 6%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Βουλγαρία με 4% η καθεμία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ουκρανία και η Κύπρος, με ποσοστό 3% η καθεμία.

Οι αποδόσεις αναμένεται να μεταβάλλονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι περισσότερες χώρες ολοκληρώνουν τις επιλογές των συμμετοχών τους και παρουσιάζουν επίσημα τα τραγούδια τους ενόψει του μεγάλου τελικού του Μαΐου.

Η Φινλανδία αναμένεται να αναδείξει τον εκπρόσωπό της μέσα από τον εθνικό τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των επικρατέστερων συμμετοχών συγκαταλέγεται το σχήμα της Linda Lampenius, γνωστής διεθνώς ως Linda Brava, και του Pete Parkkonen, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της φινλανδικής pop–rock σκηνής.

Ακούστε το «Liekinheitin»

Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin (music video) // UMK26


Η κοινή τους πρόταση, με τίτλο «Liekinheitin», κινείται σε έντονα pop–rock μονοπάτια, με έμφαση στον δυναμισμό και τον γρήγορο ρυθμό. Το ηλεκτρικό βιολί της Lampenius σε συνδυασμό με τη δυναμική ερμηνεία του Parkkonen διαμορφώνουν ένα υβριδικό μουσικό αποτέλεσμα, το οποίο παντρεύει τη ροκ αισθητική με στοιχεία ευρύτερης εμπορικής απήχησης.
