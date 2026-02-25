Απρόοπτο ξανά για την Cardi B: Άνοιξε καταπακτή και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ένας από τους χορευτές της έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ η ίδια αντέδρασε γελώντας πριν χαμηλώσουν τα φώτα
Ένα απρόοπτο είχε ξανά η Cadi B μπροστά σε κόσμο, καθώς άνοιξε καταπακτή σε ζωντανή εμφάνιση της, με αποτέλεσμα να πέσει στη σκηνή, μετά την πρόσφατη πτώση της στο Σαν Φρανσίσκο.
Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Little Miss Drama Tour» στο Σιάτλ, υποχώρησε η καταπακτή της σκηνής, ενώ η ράπερ τραγουδούσε μπροστά στο κοινό. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τα βίντεο, η Cardi B ερμήνευε την επιτυχία της «Press», όταν κινήθηκε προς τα πίσω και έπεσε σε καταπακτή της σκηνής, η οποία άνοιξε ξαφνικά. Ένας από τους χορευτές της έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ η ίδια αντέδρασε γελώντας πριν χαμηλώσουν τα φώτα.
Δείτε το βίντεο
Η καλλιτέχνιδα σχολίασε αργότερα το συμβάν μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας: «Παιδιά, είμαι απλώς λίγο αδέξια γιατί κινούμαι πολύ γρήγορα και είμαι υπερβολικά ενθουσιασμένη. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυνατά, αλλά σοβαρά τώρα, χθες δεν έφταιγα εγώ».
Πριν από λίγες ημέρες, η ράπερ είχε ξανά ένα απρόοπτο, την ώρα που χόρευε σε δημόσιο χώρο με ένα ρομπότ και βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η Cardi B περπατούσε στο Σαν Φρανσίσκο και πλησίασε ένα ρομπότ, που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, ενημερώνοντας ότι επρόκειτο να χορέψει μαζί του. Στα πλάνα διακρίνεται να κινείται γύρω από το ρομπότ και να μειώνει σταδιακά την απόσταση μεταξύ τους, προτού σκύψει προς το μέρος του.
Όταν ήρθε ακόμη πιο κοντά, το ρομπότ φάνηκε να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς την κατεύθυνσή της. Η ράπερ αιφνιδιάστηκε και κατέληξε στο έδαφος, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν για να τη βοηθήσουν να σηκωθεί. Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό, η καλλιτέχνιδα δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το σημείο με τη συνδρομή αντρών που βρίσκονταν εκεί.
Δείτε το βίντεο
@tayjay27
Cardiiiiii in Seattle #cardib #amithedrama #cardibtour2026 #seattle♬ original sound - Taylor
Y’all I’m just little clumsy cuz I be moving too fast and too hype. FUCK IT WE BALL.. but no seriously yesterday wasn’t even my fault 😭😭— Cardi B (@iamcardib) February 23, 2026
🚨 EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much ... because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe— TMZ (@TMZ) February 8, 2026
