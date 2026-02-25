ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Απρόοπτο ξανά για την Cardi B: Άνοιξε καταπακτή και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο
GALA
Cardi B Ατύχημα Σκηνή

Απρόοπτο ξανά για την Cardi B: Άνοιξε καταπακτή και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο

Ένας από τους χορευτές της έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ η ίδια αντέδρασε γελώντας πριν χαμηλώσουν τα φώτα

Απρόοπτο ξανά για την Cardi B: Άνοιξε καταπακτή και έπεσε στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόοπτο είχε ξανά η Cadi B μπροστά σε κόσμο, καθώς άνοιξε καταπακτή σε ζωντανή εμφάνιση της, με αποτέλεσμα να πέσει στη σκηνή, μετά την πρόσφατη πτώση της στο Σαν Φρανσίσκο.

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Little Miss Drama Tour» στο Σιάτλ, υποχώρησε η καταπακτή της σκηνής, ενώ η ράπερ τραγουδούσε μπροστά στο κοινό. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα βίντεο, η Cardi B ερμήνευε την επιτυχία της «Press», όταν κινήθηκε προς τα πίσω και έπεσε σε καταπακτή της σκηνής, η οποία άνοιξε ξαφνικά. Ένας από τους χορευτές της έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ η ίδια αντέδρασε γελώντας πριν χαμηλώσουν τα φώτα.

Δείτε το βίντεο

@tayjay27

Cardiiiiii in Seattle #cardib #amithedrama #cardibtour2026 #seattle

♬ original sound - Taylor
Η καλλιτέχνιδα σχολίασε αργότερα το συμβάν μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας: «Παιδιά, είμαι απλώς λίγο αδέξια γιατί κινούμαι πολύ γρήγορα και είμαι υπερβολικά ενθουσιασμένη. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυνατά, αλλά σοβαρά τώρα, χθες δεν έφταιγα εγώ».

 Πριν από λίγες ημέρες, η ράπερ είχε ξανά ένα απρόοπτο, την ώρα που χόρευε σε δημόσιο χώρο με ένα ρομπότ και βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η Cardi B περπατούσε στο Σαν Φρανσίσκο και πλησίασε ένα ρομπότ, που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, ενημερώνοντας ότι επρόκειτο να χορέψει μαζί του. Στα πλάνα διακρίνεται να κινείται γύρω από το ρομπότ και να μειώνει σταδιακά την απόσταση μεταξύ τους, προτού σκύψει προς το μέρος του.

Όταν ήρθε ακόμη πιο κοντά, το ρομπότ φάνηκε να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς την κατεύθυνσή της. Η ράπερ αιφνιδιάστηκε και κατέληξε στο έδαφος, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν για να τη βοηθήσουν να σηκωθεί. Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό, η καλλιτέχνιδα δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το σημείο με τη συνδρομή αντρών που βρίσκονταν εκεί.

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης