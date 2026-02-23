Ο Ίθαν Χοκ βούρκωσε με το δημόσιο «ευχαριστώ» στον λόγο που έβγαλε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο μετά τη νίκη του στα BAFTA
Ο Ίθαν Χοκ βούρκωσε με το δημόσιο «ευχαριστώ» στον λόγο που έβγαλε ο Ρόμπερτ Αραμάγιο μετά τη νίκη του στα BAFTA
Ο ηθοποιός προσπαθούσε με δυσκολία να συγκρατήσει τα δάκρυά του
Βουρκωμένος παρουσιάστηκε ο Ίθαν Χοκ, στα βραβεία BAFTA, όταν ο Ρόμπερτ Αραμάγιο τον ευχαρίστησε δημόσια μετά τη νίκη του.
Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κατέκτησε το βραβείο του Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «I Swear» και όταν ανέβηκε στη σκηνή του πολιτιστικού κέντρου Σάουθμπανκ όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής, το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, μίλησε για τη «μεγάλη επίδραση» που είχε πάνω του ο ηθοποιός στα χρόνια της δραματικής σχολής. Ο Ίθαν Χοκ τον παρακολουθούσε και με δυσκολία προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Αναγνωρίζοντας τους συνυποψηφίους του, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζέσι Πλέμονς και Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Ρόμπερτ Αραμάγιο είπε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοιτάζω ανθρώπους σαν κι εσένα (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο), πόσο μάλλον ότι στέκομαι εδώ. Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο. Όλοι σε αυτή την κατηγορία με αφήνουν άφωνο. Όταν ήμουν στη σχολή, ο Ίθαν Χοκ ήρθε να μας μιλήσει στο Juilliard και έκανε μια καταπληκτική ομιλία για τη μακροβιότητα ως ηθοποιός, για την προστασία του “εργαλείου” σου και την αποφυγή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Είχε τεράστια επίδραση σε όλους μας, οπότε το να βρίσκομαι στην ίδια κατηγορία μαζί σου απόψε είναι απίστευτο. Ευχαριστώ, Ίθαν».
Η κάμερα έδειξε τον συγκινημένο Ίθαν να κρύβει το πρόσωπό του με το χέρι του και στη συνέχεια να χαμογελά ανταλλάσσοντας ένα ενθαρρυντικό νεύμα με τον Αμαράγιο.
Δείτε το βίντεο
Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε και το βραβείο το EE Rising Star Award νωρίτερα.
@e_entertainment Robert Aramayo shouts out Ethan Hawke as he accepts the award for Leading Actor at the #EEBAFTAs! Watch the EE BAFTA Film Awards only on E! in the US. #AwardsSeason #RobertAramayo #EthanHawke ♬ original sound - E! Entertainment
