Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πόζαρε μέσα σε σάουνα
Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο τραγουδιστής στο Instagram
Σε σάουνα πόζαρε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και δημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο τραγουδιστής την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου ανέβασε συγκεκριμένα ένα story στο προφίλ του, από τη στιγμή που χαλαρώνει μέσα σε μία σκοτεινή σάουνα, ημίγυμνος, κοιτάζοντας την κάμερα.
Πάνω στη φωτογραφία έγραψε: «Ανάρρωση».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Κωνσταντίνος μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του τον τρόπο που επέλεξε να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί μετά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
