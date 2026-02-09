Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό βίντεο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους
Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό βίντεο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους

Η σύζυγος του τραγουδιστή έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από το Instagram

Το δεύτερο παιδί τους περιμένουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον Κωνσταντίνο και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του κλιπ το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της Αλεξάνδρας Νίκα.

Πριν η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοινώσει, το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ότι εκείνη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα γίνουν και πάλι γονείς, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει κουμπάρα του ζευγαριού.

«Ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της ίδιας μέρας.

