Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
«Με τον Βαλεντίνο μου»: Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για την Ημέρα των Ερωτευμένων
«Με τον Βαλεντίνο μου»: Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για την Ημέρα των Ερωτευμένων
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε μια φωτογραφία με τον γιο τους, Βασίλη, ενώ είναι πλέον εμφανής η κοιλίτσα της, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί τους
Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, «ανέβασε» μια φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας αγκαλιά τον γιο τους, Βασίλη.
Χαρακτηριστική είναι η τρυφερή λεζάντα της φωτογραφίας, όπου η Αλεξάνδρα Νίκα έχει γράψει στα αγγλικά «με τον βαλεντίνο μου» (with my valentine).
Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι.
Χαρακτηριστική είναι η τρυφερή λεζάντα της φωτογραφίας, όπου η Αλεξάνδρα Νίκα έχει γράψει στα αγγλικά «με τον βαλεντίνο μου» (with my valentine).
Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα