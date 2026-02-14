ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

«Με τον Βαλεντίνο μου»: Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για την Ημέρα των Ερωτευμένων
GALA
Κωνσταντίνος Αργυρός Αλεξάνδρα Νίκα

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε μια φωτογραφία με τον γιο τους, Βασίλη, ενώ είναι πλέον εμφανής η κοιλίτσα της, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί τους

7 ΣΧΟΛΙΑ
Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, «ανέβασε» μια φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας αγκαλιά τον γιο τους, Βασίλη.

Χαρακτηριστική είναι η τρυφερή λεζάντα της φωτογραφίας, όπου η Αλεξάνδρα Νίκα έχει γράψει στα αγγλικά «με τον βαλεντίνο μου» (with my valentine).

Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι.
7 ΣΧΟΛΙΑ

