Το συγκινητικό βίντεο της Τζένιφερ Λόπεζ για τα 18α γενέθλια των δίδυμων παιδιών της: «Σας αγαπώ»

«Πόσο τυχερός ήταν ο κόσμος πριν από 18 χρόνια όταν ο Θεός αποφάσισε να σας στείλει εδώ με όλα σας τα ταλέντα, το πνεύμα και την καρδιά σας», έγραψε η τραγουδίστρια