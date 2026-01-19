Η απάντηση για το σκηνικό με την Τζένιφερ Λόπεζ στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε κατηγορηθεί για αγένεια, αφού είχε ποζάρει χωρίς να πει λέξη
Τη δική του απάντηση έδωσε ο Κόουλ Γουόλισερ, ο Καναδός σκηνοθέτης που έχει φέρει στις μεγάλες απονομές τη Glambot, για το σκηνικό με την Τζένιφερ Λόπεζ στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών. Η σταρ του Χόλιγουντ είχε κατηγορηθεί ως αγενής, αφού είχε ποζάρει για εκείνον, χωρίς να ανταλλάξει βλέμματα ή κουβέντες μαζί του.
Ο Γουόλισερ, που μετρά 4,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, σκηνοθετούσε το Glambot — μια κάμερα υψηλής ταχύτητας που καταγράφει βίντεο αργής κίνησης διασήμων καθώς ποζάρουν — όταν εμφανίστηκε η Λόπεζ με το nude φόρεμά της. Καθώς έπαιρνε θέση, εκείνη είχε την πλάτη της στραμμένη προς τον Γουόλισερ, ενώ εκείνος της έδινε οδηγίες. Ένα βίντεο από τα παρασκήνια έδειχνε τη στιγμή που πόζαρε για την κάμερα και στη συνέχεια απομακρυνόταν, χαιρετώντας τους φωτογράφους.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Παρότι πολλοί κατηγόρησαν τη Λόπεζ ότι ήταν αγενής κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής της με τον Γουόλισερ, ο τελευταίος τόνισε ότι αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. «Δεν το πήρα προσωπικά. Εκείνη τη στιγμή δεν μου φάνηκε αγενές», είπε στο νέο του βίντεο, πριν αναφερθεί στην επαφή του με τη Λόπεζ. «Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που τροφοδότησαν αυτή την ιδέα. Πρώτον, είναι απλώς επαγγελματίας. Το χαλί είχε κλείσει. Ήταν έτοιμη να μπει μέσα. Ήξερε τι θα έκανε. Πήρε τη θέση της», πρόσθεσε.
«Απλώς ήταν άτυχο που η θέση ήταν με την πλάτη της προς εμένα. Οπότε της μιλούσα και εκείνη κοιτούσε αλλού, αλλά ετοιμαζόταν για την κίνηση», εξήγησε ο Γουόλισερ. «Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα “γύρνα να με κοιτάξεις”. Ήξερα τι έκανε. «Ήξερα ότι ετοιμαζόταν. Ήξερα ότι ήταν αργά. Απλώς το τελειώναμε. Εκείνη η στιγμή δεν μου φάνηκε αγενής», συμπλήρωσε.
Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Γουόλισερ παραδέχτηκε ότι τα γεγονότα στο κόκκινο χαλί είναι συνήθως «ένα πραγματικά χαοτικό περιβάλλον». Όταν οι άνθρωποι τον πλησιάζουν, μερικές φορές μπερδεύονται. «Μερικές φορές δεν ξέρουν καν σε τι πλησιάζουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Και δεν μιλάω μόνο για την Τζ. Λο εδώ. Μιλάω για πάρα πολλούς διάσημους στο παρελθόν που έρχονται και λένε “τι συμβαίνει;”. Είναι απλώς επειδή όλο αυτό είναι τόσο χαοτικό», επισήμανε.
Ο Γουόλισερ κατέληξε λέγοντας ότι κανένας διάσημος δεν τον έχει κακομεταχειριστεί ποτέ. «Ποτέ δεν ένιωσα ότι κάποιος ήταν αγενής μαζί μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δουλεύουν. Βιάζονται. Ο κόσμος είναι τρελός και ποτέ δεν το παίρνω προσωπικά», δήλωσε.
Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έχει λάβει. «Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε το περιεχόμενο, που σχολιάζετε, που με στηρίζετε. Σας αγαπώ όλους. Είναι τόσο ωραίο να βλέπω αυτά τα Glambots να μεγαλώνουν με τα χρόνια», είπε κλείνοντας.
Δείτε το σχετικό βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Jennifer Lopez's 'rude' Glambot moment explained as Cole Walliser breaks silence to reveal what happened https://t.co/UrB08GLI8e— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 19, 2026
