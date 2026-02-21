Antigoni Buxton: Δεν με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντεο κλιπ του «Jalla» γιατί εμένα μου αρέσει

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Akyla, υποστηρίζοντας πως θα τα πάει πολύ καλά στον διαγωνισμό και πως το «Ferto» της έχει κολλήσει: «Νομίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος θα πάνε καλά φέτος. Το τραγούδι του Akyla μου έχει κολλήσει και εμένα. Το τραγουδάω συχνά. Νομίζω έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατά τραγούδια και θα περάσουμε πολύ ωραία μαζί στη Βιέννη. Είναι κάτι πολύ "τεράστιο" αυτό που θα κάνω. Όταν νιώθω ότι έχω άγχος προσπαθώ να μην το αφήνει να μπαίνει στο μυαλό μου και θέλω να κοιτάω πίσω και να σκέφτομαι ότι το έζησα χαρούμενη», δήλωσε.