Κώστας Δόξας: Ακόμα δέχομαι μηνύματα που λένε «αυτός δεν έδειρε τη γυναίκα του;»

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τις ημέρες που περνά με την κόρη που έχει αποκτήσει με τη Μαρία Δεληθανάση: «Έχω τις μέρες μου με το παιδί. Αυτό είναι μία απόφαση δικαστική που ισχύει εδώ και εφτά χρόνια. Έχω την Τρίτη, την Τετάρτη και τη μισή Πέμπτη. Είναι ποιοτικός χρόνος, πολύ ουσιαστικός. Είμαστε μαζί με το Σοφάκι και πιστεύω ότι όλα κυλάνε καλά», σημείωσε.

Για τη δικαστική διαμάχη με τη Μαρία Δεληθανάση μετά την καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία μίλησε ο Κώστας Δόξας , υποστηρίζοντας πως ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, συνεχίζει να δέχεται μηνύματα από αγνώστους πως ήταν αυτός που «είχε δείρει τη γυναίκα του».Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, τόνισε πως όσα συνέβησαν δεν τον οδήγησαν απλώς σε επαγγελματική πτώση αλλά σε «γκρεμό» και πως αυτό που τον «κράτησε» ήταν η ιδιότητα του πατέρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις μηνύσεις που έχει κάνει κατά της πρώην συζύγου του, επισημαίνοντας πως θα μπορούσαν να είναι φίλοι μετά το διαζύγιό τους, αλλά δεν είναι εφικτό.Ο Κώστας Δόξας είπε αναλυτικά: «Λέγεται ότι κάνω πάρα πολλές μηνύσεις. Ουδέποτε έχει ειπωθεί το περιεχόμενο των μηνύσεων. Εάν μας πουν σε τι αφορά το περιεχόμενο, μπορεί να αλλάξουν πολλά. Δηλαδή αυτές οι μηνύσεις τι αφορούν; Αν αφορούν ας πούμε επειδή το κολωνάκι είναι στραβό και δεν είναι έτσι, θα πω εντάξει έχουν δίκιο. Εάν αφορούν σε κάτι σημαντικό όπως η προστασία ενός παιδιού; Επίσης δεν μας έχουν πει αν είναι απλές μηνύσεις ή αν πλέον παραπέπονται από εισαγγελέα ανηλίκων. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι πώς χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας, πώς τα δηλητηριάζουμε. Εγώ κοιτάζω να είμαι όσο πιο αληθινός και υποστηρικτικός και σωστός μπαμπάς γίνεται. Γιατί αυτό που με κράτησε για να μην φλιπάρω, ήταν η ιδιότητα μου ως μπαμπάς. Δυο άνθρωποι χωρίζουν, για πολλούς λόγους, γιατί να είμαστε εχθροί; Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε σήμερα δέχθηκα μήνυμα από άγνωστο που λέει "αυτός δεν έδειρε τη γυναίκα του;". Οκ, δεν με οδήγησε σε επαγγελματική πτώση, ήταν ένας γκρεμός».