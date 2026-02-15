Κώστας Δόξας για τη διαμάχη με τη Μαρία Δεληθανάση: Το δικαστήριο είναι σαν μια κακή εκπαίδευση
Κώστας Δόξας για τη διαμάχη με τη Μαρία Δεληθανάση: Το δικαστήριο είναι σαν μια κακή εκπαίδευση
Ο τραγουδιστής και η πρώην σύζυγός του θα βρεθούν και πάλι στα δικαστήρια σε μερικές μέρες για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας
Ως μία κακή εκπαίδευση περιέγραψε ο Κώστας Δόξας τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση. Η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα συνεχιστεί σε μερικές μέρες.
Σε δηλώσεις του ο τραγουδιστής τόνισε πως όσες δυσκολίες και αν συνοδεύουν αυτή την εμπειρία, αυτό που μετράει είναι να προστατευθεί η κόρη τους και να μείνουν μακριά από κακίες και μικροπρέπειες.
Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη διαμάχη με την πρώην γυναίκα του. «Θα πω ότι είναι σαν μια κακή εκπαίδευση στη ζωή το δικαστήριο. Το πιο σημαντικό στην πορεία αυτή είναι τα παιδιά μας να είναι καλά και να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο έχουμε. Μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν», δήλωσε εκείνος με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου το πρώην ζευγάρι βρέθηκε και πάλι στα δικαστήρια για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, μετά από μήνυση και αγωγή της Μαρίας Δεληθανάση κατά του Κώστα Δόξα, η οποία έγινε το 2021, ένα χρόνο μετά τον χωρισμό του ζευγαριού. Η υπόθεση μέχρι σήμερα δεν έχει κλείσει και όλα αυτά τα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές μηνύσεις και από την πλευρά του τραγουδιστή προς την πρώην σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό όλων αυτών.
Σε δηλώσεις του ο τραγουδιστής τόνισε πως όσες δυσκολίες και αν συνοδεύουν αυτή την εμπειρία, αυτό που μετράει είναι να προστατευθεί η κόρη τους και να μείνουν μακριά από κακίες και μικροπρέπειες.
Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη διαμάχη με την πρώην γυναίκα του. «Θα πω ότι είναι σαν μια κακή εκπαίδευση στη ζωή το δικαστήριο. Το πιο σημαντικό στην πορεία αυτή είναι τα παιδιά μας να είναι καλά και να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο έχουμε. Μακριά από μικροπρέπειες, κακίες και πράγματα που τα βλάπτουν», δήλωσε εκείνος με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα