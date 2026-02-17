Κώστας Δόξας για Μαρία Δεληθανάση: Ό,τι και να γίνει είναι η μαμά του παιδιού μου, αλλά δεν θα την αφήσω να μου καταστρέψει τη ζωή
Ο τραγουδιστής μίλησε για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του και δήλωσε πως το παιδί τους μπαίνει στη μέση με άσχημους και μικροπρεπείς τρόπους
Για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, μίλησε ο Κώστας Δόξας, επισημαίνοντας πως είναι άσχημο που μπαίνει το παιδί τους στη μέση με άσχημους και μικροπρεπείς τρόπους. Ο τραγουδιστής τόνισε πως θα ήθελε τα πράγματα να είναι διαφορετικά και πως ό,τι και να συμβεί πρόκειται για τη μητέρα της κόρης τους, παρόλα αυτά δεν σκοπεύει να την αφήσει να του καταστρέψει τη ζωή.
Ο Κώστας Δόξας σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ανέφερε επίσης πως δεν θα τα παρατήσει ποτέ μέχρι να δοθεί μία λύση κι αυτό για χάρη του παιδιού του.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής είπε: «Υπήρξε ένα ξύπνημα μετά από 5-6 χρόνια και ξεκινάω από εκεί που ήμουν. Δεν μπορούσα να με κοιτάξω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αλλά υπήρχαν κάποιες κολώνες που με "κράτησαν", κάποιοι φίλοι, ο αδερφός μου και η μητέρα μου και φυσικά η κόρη μου. Ό,τι και να γίνει, αυτός ο άνθρωπος είναι η μαμά του παιδιού μου. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι της ματαιοδοξίας δεν το καταλαβαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Μπορεί να μας γυρίσει και πίσω. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να μου καταστρέψει τη ζωή, γιατί και θεμέλια υπάρχουν και έχουμε ένα παιδί μαζί. Κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως είμαι τρελός, γιατί κάποιοι είπαν ότι είμαι τρελός. Πέρασα 15-16 μήνες και τελικά δεν είμαι τρελός, μου λέει “δεν είσαι τρελός, λυπημένος είσαι”. Δεν θα πω ότι αυτή η λύπη δεν με συνοδεύει, θα ήθελα τα πράγματα να είναι καλά, για το παιδί μου περισσότερο. Θα παλέψω γι' αυτό. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν το θέλησε η άλλη πλευρά. Θα ήταν καλό να ήταν τα πράγματα αλλιώς, γιατί υπάρχει ένα πλάσμα που δεν φταίει. Με άσχημους και μικροπρεπείς τρόπους το βάζουμε στη μέση ενώ θα έπρεπε να το προστατεύουμε. Μάλλον θα έχει πορεία αυτό. Δεν θα ήθελα να με κρίνει κάποιος για πράγματα ου θα έπρεπε να ακουστούν στα δικαστήρια. Το κομμάτι που αφορά στο παιδί θα έπρεπε να το έχουμε λύσει. Είναι κακό πράγμα ο πόλεμος. Δυστυχώς κάποιοι τον πόλεμο τον κουβαλάνε μέσα στη ψυχή τους. Δεν έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Αν ήμουν μόνος μου, θα τα παρατούσα. Δεν είμαι μόνος μου, υπάρχει ένα παιδάκι. Δεν τα παρατάω με τίποτα. Να μεγαλώνει το παιδί και να έχει χαρά χωρίς να είναι δηλητηριασμένο».
Η τελευταία δίκη του πρώην ζευγαριού για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, μετά από μήνυση και αγωγή της Μαρίας Δεληθανάση κατά του Κώστα Δόξα, η οποία έγινε το 2021, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Η επόμενη δικάσιμος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πρωινού, φέρεται πως έχει οριστεί για τις 24 Φεβρουαρίου.
