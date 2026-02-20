Evangelia για Eurovision: Το τραγούδι του Akyla είναι πολύ δυνατό, μπορεί και να κερδίσει
Evangelia για Eurovision: Το τραγούδι του Akyla είναι πολύ δυνατό, μπορεί και να κερδίσει
Ήξερα ότι το κομμάτι του είχε γίνει viral, είπε η τραγουδίστρια για το «Ferto»
Ιδιαίτερα θετική για την πορεία του Akyla στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε η Evangelia, αναφέροντας ότι το «Ferto» έχει δυναμική, τέτοια που θα μπορούσε ακόμη και να τον αναδείξει νικητή στον διαγωνισμό.
Ο τραγουδιστής βγήκε στην πρώτη θέση του ελληνικού τελικού και έτσι θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο, στη Βιέννη.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Evangelia στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, μίλησε για την πορεία του συναδέλφου της, δηλώνοντας πως πιστεύει στις δυνατότητές του και στην απήχηση που έχει το τραγούδι του: «Ήξερα ότι το τραγούδι του είχε γίνει viral. Όσο τον γνώριζα καλύτερα καταλάβαινα πόσο καλό παιδί είναι. Το τραγούδι του Akyla είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ για τη Eurovision. Του αξίζει, νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει».
Η Evangelia συμμετείχε και εκείνη στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 με το κομμάτι «Parea». Ο Akylas αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, καθώς το τραγούδι του πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός. Το κομμάτι, που από την αρχή της διαδικασίας θεωρούνταν φαβορί, συγκέντρωσε 48 βαθμούς, με συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – ανάμεσα σε 14 συμμετοχές που διεκδίκησαν τη νίκη στο μεγάλο τελικό. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Good Job Nicky με το Dark Side of the Moon, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Marseaux με το Χάνομαι, το οποίο έλαβε 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το Parea, που συγκέντρωσε 24 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο ZAF με το Αστείο, αποσπώντας 23 βαθμούς.
