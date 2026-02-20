Evangelia για Eurovision: Το τραγούδι του Akyla είναι πολύ δυνατό, μπορεί και να κερδίσει

Evangelia στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, μίλησε για την πορεία του συναδέλφου της, δηλώνοντας πως πιστεύει στις δυνατότητές του και στην απήχηση που έχει το τραγούδι του:

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgjktqxarozt)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgftohexno49)