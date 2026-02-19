Έλενα Τσαγκρινού: Ο Akylas θα ξεχωρίσει με το Ferto στη Eurovision, μπράβο του για την ιδέα
Η τραγουδίστρια, που στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό, εξέφρασε τη γνώμη της για την ελληνική συμμετοχή
Τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision σχολίασε η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία το 2021 είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο. Η τραγουδίστρια συνεχάρη τον Akyla για το «Ferto», υποστηρίζοντας ότι το κομμάτι μπορεί να σημειώσει μία πολύ καλή πορεία στον διαγωνισμό. Ωστόσο, στην αρχή δεν εντυπωσιάστηκε από το τραγούδι.
Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, και εξέφρασε την άποψή της για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας: «Στην αρχή δεν μου άρεσε ο Akyla. Μετά όμως, μόλις συνήθισα το τραγούδι και τον Ακύλα σ’ όλο αυτό το κόνσεπτ, πιστεύω πραγματικά ότι είναι το τραγούδι του 2026 το οποίο μπορεί να πάει πολύ καλά στην Eurovision. Και μπράβο στο παιδί, για την ιδέα και για τους παραγωγούς. Με εντυπωσίασε ότι ένα ρεφρέν και μία παρουσία σαν του Akyla, πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει».
Τέλος, αναφέρθηκε και στην παρουσία της στο J2US, τονίζοντας πως ήταν κάτι που περίμενε χρόνια. «Έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει η συμμετοχή μου στο J2US. Μετά από 10 – 15 χρόνια που έχω να μπω σε J2US, γιατί ήμουν με τον Ιβάν Σβιτάιλο στο MEGA, είναι μοναδικό το να είμαι με γυναίκα στη σκηνή. Τη Δάφνη Καραβοκύρη, αυτή τη γυναίκα – είδωλο που νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και θα προχωράμε δυναμικά», σημείωσε.
Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για το αν ήταν θετική στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στη Eurovision. «Όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, αν είναι, φυσικά και θα ήθελα να πάω και με την Ελλάδα και με την Κύπρο», εξήγησε εκείνη.
