Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
SYSTEMA: H νέα καλλιτεχνική πλατφόρμα που ενώνει την Αθήνα με την Επίδαυρο και την Καλαμάτα
SYSTEMA: H νέα καλλιτεχνική πλατφόρμα που ενώνει την Αθήνα με την Επίδαυρο και την Καλαμάτα
Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου θα παρουσιαστούν σε διεθνείς επαγγελματίες του πολιτισμού αλλά και στο κοινό 19 θεατρικές και χορευτικές παραγωγές
Mια νέα, διευρυμένη πλατφόρμα αφιερωμένη στη γνωριμία της διεθνούς κοινότητας των παραστατικών τεχνών αλλά και του κοινού με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και στην παγκόσμια προβολή της, που δημιουργήθηκε μέσα από σύμπραξη τριών κορυφαίων εγχώριων πολιτιστικών οργανισμών, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αποτελεί το SYSTEMA – For the Greek Performing Arts.
Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου θα παρουσιαστούν 19 θεατρικές και χορευτικές παραγωγές σε εμβληματικούς χώρους της Αθήνας, της Επιδαύρου και της Καλαμάτας, όπως το Κτήριο Τσίλλερ του Εθνικού Θέατρου, το βιομηχανικό συγκρότημα της Πειραιώς 260, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καθώς και το νεότευκτο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. ΄
Ανάμεσά τους οι παραστάσεις «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άλκηστις» του Δημήτρη Καραντζά, «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου σε διασκευή, πρωτότυπα κείμενα και τραγούδια του Άγγελου Δεληβοριά, «1961» των Κορνήλιου Σελαμσή και Χάρη Φραγκούλη κ.α.
Στόχος να δημιουργηθεί ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού και να παρουσιαστεί μια πολύπλευρη εικόνα του σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού οικοσυστήματος, μέσα από παραγωγές μικρής και μεγάλης κλίμακας, σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.
Η λέξη systema, άλλωστε, που προέρχεται από το αρχαιοελληνικό σύστημα (sústēma), εκφράζει την ένωση αλληλένδετων στοιχείων σε ένα σύνολο. Πιστή στην ετυμολογία της, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός: μία συμμαχία θεσμών και ανθρώπων για την υποστήριξη της δυναμικής, απρόβλεπτης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μια πλατφόρμα επικοινωνίας, επαφής και διάδοσης, ένας μηχανισμός πολιτισμικής διέγερσης και συνέχειας.
Διαμορφωμένο ως ένα δυναμικό σημείο συνάντησης ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το διεθνές τοπίο των παραστατικών τεχνών, το SYSTEMA καλλιεργεί ουσιαστικές επαφές με θέατρα, φεστιβάλ, δίκτυα και ακροατήρια διεθνώς. Διευρύνοντας την εκπροσώπηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών, η πρωτοβουλία ενσωματώνει παραγωγές από την ανεξάρτηση σκηνή θεάτρου και χορού –έναν ζωτικό πυρήνα καλλιτεχνικής καινοτομίας και πειραματισμού– αναδεικνύοντας παράλληλα και αυτή την πτυχή της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, προσφέροντας την ευκαιρία για διεθνή προβολή με σαφή προοπτική προς το μέλλον.
Το SYSTEMA χτίστηκε πάνω στα ισχυρά διεθνή θεμέλια του grape — Greek Agora of Performance (2023–2025) από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Showcase από το Εθνικό Θέατρο (2023–2025)· πρωτοβουλίες που έχουν υποδεχτεί μέχρι σήμερα περισσότερους από 250 καλλιτεχνικούς διευθυντές, επιμελητές και δημοσιογράφους από κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και Μέσα Ενημέρωσης από 40 τουλάχιστον χώρες, με έναν μεγάλο αριθμό παραστάσεών τους να έχουν ταξιδέψει μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 70 σκηνές στην Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη των δύο οργανισμών και με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ένα θεσμό—αναφορά για τον σύγχρονο χορό στην Ελλάδα, το SYSTEMA συνιστά μια έμπρακτη χειρονομία συνεργατικού ήθους, μια κομβική κίνηση πολιτιστικής πολιτικής με στόχο την —εκτός συνόρων— αντήχηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών.
Δείτε το πρόγραμμα των παραστάσεων ΕΔΩ
Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου θα παρουσιαστούν 19 θεατρικές και χορευτικές παραγωγές σε εμβληματικούς χώρους της Αθήνας, της Επιδαύρου και της Καλαμάτας, όπως το Κτήριο Τσίλλερ του Εθνικού Θέατρου, το βιομηχανικό συγκρότημα της Πειραιώς 260, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καθώς και το νεότευκτο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. ΄
Ανάμεσά τους οι παραστάσεις «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άλκηστις» του Δημήτρη Καραντζά, «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου σε διασκευή, πρωτότυπα κείμενα και τραγούδια του Άγγελου Δεληβοριά, «1961» των Κορνήλιου Σελαμσή και Χάρη Φραγκούλη κ.α.
Στόχος να δημιουργηθεί ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού και να παρουσιαστεί μια πολύπλευρη εικόνα του σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού οικοσυστήματος, μέσα από παραγωγές μικρής και μεγάλης κλίμακας, σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.
Η λέξη systema, άλλωστε, που προέρχεται από το αρχαιοελληνικό σύστημα (sústēma), εκφράζει την ένωση αλληλένδετων στοιχείων σε ένα σύνολο. Πιστή στην ετυμολογία της, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός: μία συμμαχία θεσμών και ανθρώπων για την υποστήριξη της δυναμικής, απρόβλεπτης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μια πλατφόρμα επικοινωνίας, επαφής και διάδοσης, ένας μηχανισμός πολιτισμικής διέγερσης και συνέχειας.
Διαμορφωμένο ως ένα δυναμικό σημείο συνάντησης ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το διεθνές τοπίο των παραστατικών τεχνών, το SYSTEMA καλλιεργεί ουσιαστικές επαφές με θέατρα, φεστιβάλ, δίκτυα και ακροατήρια διεθνώς. Διευρύνοντας την εκπροσώπηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών, η πρωτοβουλία ενσωματώνει παραγωγές από την ανεξάρτηση σκηνή θεάτρου και χορού –έναν ζωτικό πυρήνα καλλιτεχνικής καινοτομίας και πειραματισμού– αναδεικνύοντας παράλληλα και αυτή την πτυχή της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, προσφέροντας την ευκαιρία για διεθνή προβολή με σαφή προοπτική προς το μέλλον.
Το SYSTEMA χτίστηκε πάνω στα ισχυρά διεθνή θεμέλια του grape — Greek Agora of Performance (2023–2025) από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Showcase από το Εθνικό Θέατρο (2023–2025)· πρωτοβουλίες που έχουν υποδεχτεί μέχρι σήμερα περισσότερους από 250 καλλιτεχνικούς διευθυντές, επιμελητές και δημοσιογράφους από κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και Μέσα Ενημέρωσης από 40 τουλάχιστον χώρες, με έναν μεγάλο αριθμό παραστάσεών τους να έχουν ταξιδέψει μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 70 σκηνές στην Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη των δύο οργανισμών και με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ένα θεσμό—αναφορά για τον σύγχρονο χορό στην Ελλάδα, το SYSTEMA συνιστά μια έμπρακτη χειρονομία συνεργατικού ήθους, μια κομβική κίνηση πολιτιστικής πολιτικής με στόχο την —εκτός συνόρων— αντήχηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών.
Δείτε το πρόγραμμα των παραστάσεων ΕΔΩ
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