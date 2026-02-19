Λάκης Γαβαλάς: Υπάρχουν σελέμπριτις που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο και κρίνουν εμένα
Λάκης Γαβαλάς σελέμπριτις Καρναβάλι

Λάκης Γαβαλάς: Υπάρχουν σελέμπριτις που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο και κρίνουν εμένα

Εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι, τόνισε ο σχεδιαστής μόδας

Λάκης Γαβαλάς: Υπάρχουν σελέμπριτις που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο και κρίνουν εμένα
Τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι Έλληνες από τον χώρο του θεάματος κλήθηκε να σχολιάσει ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστή μόδας υποστήριξε πως η εικόνα πολλών θυμίζει καρναβάλι όλο τον χρόνο, και όχι μόνο την περίοδο των Αποκριών. Παρά την εικόνα που παρουσιάζουν όμως, κρίνουν τη δική του εμφάνιση για την οποία ο ίδιος δεν αρνείται πως είναι εκκεντρική.

Παραχωρώντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε: «Υπάρχουν σελέμπριτις που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο. Και όχι τίποτα άλλο με κρίνουν, ότι είμαι εγώ. Εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι».

Στη συνέχεια, εκφράζοντας την αγάπη του για τα καπέλα, εξήγησε ότι έχει τόσα πολλά που σχηματίζουν πυραμίδες πάνω σε δύο τραπεζαρίες. «Έχω δύο τραπέζια που είναι dining tables και τα έχω γεμάτα σαν πυραμίδες από καπέλα. Έχω αυτή την τρέλα με τα καπέλα», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο

