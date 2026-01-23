Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως θα σχεδιάσει ταφόπλακες
Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως θα σχεδιάσει ταφόπλακες
Μετά τις δύο-τρεις πρώτες ταφόπλακες θα σας πω αν ο νεκρός μας ακούει ή όχι, είπε ο σχεδιαστής
Το νέο του εγχείρημα αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς, εξηγώντας πως θα ξεκινήσει να σχεδιάζει ταφόπλακες.
Ο σχεδιαστής μόδας ανέφερε κατά την παρουσία του στο πλατό του «Πρωινού» το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου πως η ίδεα ήρθε από ένα μηχάνημα κοπής μαρμάρων που είχε ο πατέρας του. Στη συνέχεια αποφάσισε να έρθει σε επαφή με έναν παλιό συνεργάτη του ο οποίος ασχολείται με τα μάρμαρα και θα τον βοηθήσει σε αυτό το βήμα.
Ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε: «Θα πάω στην Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο. Δεν πάω για μαντίλια, πάω για μάρμαρα. Γιατί ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων. Είχε, λοιπόν, έναν συνεργάτη από εκεί, που ο εγγονός του τώρα συνεχίζει αυτή τη δουλειά του παππού και του πατέρα και εγώ θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο και θα σχεδιάσω και ταφόπλακες. Για μαρμάρινες ταφόπλακες. Να κάνουμε κάποια σχέδια επάνω. Καλό; Δεν θα την υπογράφω την ταφόπλακα. Και δεν ξέρεις ποτέ ο νεκρός αν μας ακούει ή όχι. Θα σας το πω μετά τις δύο-τρεις πρώτες ταφόπλακες που θα σχεδιάσω».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfvvdclp89zd)
Ο σχεδιαστής μόδας ανέφερε κατά την παρουσία του στο πλατό του «Πρωινού» το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου πως η ίδεα ήρθε από ένα μηχάνημα κοπής μαρμάρων που είχε ο πατέρας του. Στη συνέχεια αποφάσισε να έρθει σε επαφή με έναν παλιό συνεργάτη του ο οποίος ασχολείται με τα μάρμαρα και θα τον βοηθήσει σε αυτό το βήμα.
Ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε: «Θα πάω στην Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο. Δεν πάω για μαντίλια, πάω για μάρμαρα. Γιατί ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων. Είχε, λοιπόν, έναν συνεργάτη από εκεί, που ο εγγονός του τώρα συνεχίζει αυτή τη δουλειά του παππού και του πατέρα και εγώ θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο και θα σχεδιάσω και ταφόπλακες. Για μαρμάρινες ταφόπλακες. Να κάνουμε κάποια σχέδια επάνω. Καλό; Δεν θα την υπογράφω την ταφόπλακα. Και δεν ξέρεις ποτέ ο νεκρός αν μας ακούει ή όχι. Θα σας το πω μετά τις δύο-τρεις πρώτες ταφόπλακες που θα σχεδιάσω».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα