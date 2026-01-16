Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε... δικαστήριο μόδας: Ποιες γνωστές κυρίες αποθέωσε και ποιες «καταδίκασε»
Ο σχεδιαστής μόδας έκρινε τις ενδυματολογικές επιλογές των Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Μπέττυ Μαγγίρα και άλλων γνωστών προσώπων
Τις στιλιστικές επιλογές διάφορων γνωστών προσώπων σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, καθώς μπήκε σε ρόλο «δικαστή» κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» συμμετέχοντας σε μία ενότητα με τίτλο «δικαστήριο μόδας».
Το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, ο σχεδιαστής μόδας πριν δει τις φωτογραφίες των γυναικών, που θα έκρινε, τόνισε πως θα ήταν «αμερόληπτος, δίκαιος» και ότι θα έδινε «ευκρινώς τα αποτελέσματα που πρέπει για την εκάστοτε περίπτωση».
Αρχικά, προβλήθηκε μία εικόνα της Σταματίνας Τσιμτσιλή η οποία σύμφωνα με τον Φάνη Λαμπρόπουλου «δικάζεται για υπερβολή με εορταστικό άλλοθι» σχετικά με την επιλογή της να φορέσει μία μακριά κόκκινη φούστα και μαύρο τοπ με τον σχεδιαστή να λέει «η εικόνα αυτή είναι παρμένη από μία εορταστική στιγμή της κατηγορουμένης, η οποία δικαίως φοράει έξω μασχάλη, μόνο τη βέρα, δεν έχει τσαντάκι, γιατί θα ήταν fake, άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει ελαφρυντικά και έως εορταστική εικόνα τη θεωρώ αθώωση υπό όρους».
Στη συνέχεα, παρουσιάστηκε μία φωτογραφία της Τατιάνας Στεφανίδου με λευκό outfit, η οποία σύμφωνα με το concept της εκπομπής δικαζόταν για «ύποπτη κομψότητα ημέρας» με τον Λάκη Γαβαλά να τονίζει πως «η γόβα αυτή είναι απαράδεκτη για αυτό το look, ωστόσο μπαλαντζάρει εύχομαι με ένα αυθεντικό VCA, γι αυτό να πάρει έπαινο με καταξίωση του στυλ για ημερήσια περιβολή».
Όταν ακολούθησε εικόνα της Μαρίας Αντωνά από βραδινή της έξοδο με κοντό σορτσάκι, καλσόν και μαύρο τοπ, η οποία δικαζόταν για «επικίνδυνη σύγκρουση εποχών», ο σχεδιαστής δήλωσε «ένα τόσο επιβλητικό δερμάτινο μπουφάν δεν επιτρέπει πάρα μόνο μέχρι τη μέση της κνήμης παντελόνι ή μία φούστα. Καταδίκη στην κατηγορούμενη».
Ακολούθως για τη φωτογραφία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μαύρη γούνα και κοντό φόρεμα, η οποία κατηγορούταν για «παλιά νυχτερινή αισθητική» ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Η κυρία αυτή, η οποία έχει βγάλει πολλά σουξέ τώρα τελευταία, αλλά παραμένει πάντα το "Μαργαρίτες να μαδάω", εε συγγνώμη κάνω λάθος με την παρομοίωση. Η κυρία αυτή έχει πέτο, γιακά, μπουστιέ από μαλλί, πράγμα που είναι λάθος για μία βραδινή περιβολή. Η κυρία καταδικάζεται, είναι καταδίκη με στυλ, δικό της, αμερικάνικο».
Αργότερα, προβλήθηκε η εμφάνιση της Μπέττυ Μαγγίρα από την παρουσίαση του «Sing Fot Greece» με δίχρωμο μακρύ φόρεμα, η οποία κατηγορούταν, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, για «αδιάφορη, τηλεοπτική γεωμετρία και αδιάφορο μαλλί, είπαν κάποιοι». Από τη μεριά του, ο σχεδιαστής σχολίασε για το look της «η τηλεόραση θεωρεί ότι οι παρουσιαστές έχουν το άλλοθι και από τη στιγμή που δεν δείχνουν ούτε ένα χιλιοστό από το δέρμα τους, είναι μία σωστή περιβολή. Η κυρία είναι αθώα».
Έπειτα, παρουσιάστηκε εμφάνιση της Ζήνας Κουτσελίνη με μοβ κοστούμι, την οποία ο Φάνης Λαμπρόπουλος κατηγορούσε «για χρωματική τόλμη με ασαφή στόχο» με τον Λάκη Γαβαλά να προσθέτει «ασαφή είναι τα δικά σας λόγια και γι αυτό δεν θα με επηρεάσεις στην απόφασή μου. Το μοβ χρώμα είναι πένθιμο, της πάει φανταστικά και γι αυτό όλο το δικαστήριο αποφασίζει αθώωση με έπαινο».
Για την εικόνα της Έλενας Χριστοπούλου με ένα πουά ασύμμετρο φόρεμα με έναν ώμο, ο παρουσιαστής σχολίασε ότι κατηγορείται για «ακραία σύγκρουση concept» και ο σχεδιαστής δήλωσε «η κυρία αυτή, η οποία έτυχε να είναι δίπλα μου πολλές φορές υπέροχα ντυμένη, θεωρώ ότι έχει γίνει λάθος στα dont's, ωστόσο το παραλληλόγραμμο που ξεφεύγει και γίνεται ευθυγραμμισμένο με έναν ώμο και ένα γόνατο έξω, θεωρώ ότι έχει μερική αθώωση, στην Αμερική αθωώνεται, αλλά στην Ελλάδα καταδικάζεται».
