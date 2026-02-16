Χάρης Ρώμας: Είμαι στα καλύτερά μου στα προσωπικά, νιώθω ότι έχει ανοίξει μια πύλη φωτός
Χάρης Ρώμας: Είμαι στα καλύτερά μου στα προσωπικά, νιώθω ότι έχει ανοίξει μια πύλη φωτός
Συναισθηματικά είμαι πολύ καλά και αυτό φωτίζει τα πάντα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Χάρης Ρώμας, δηλώνοντας πως είναι στα καλύτερά του και πως αισθάνεται σαν να έχει ανοίξει μία πύλη φωτός και βρίσκεται μέσα σε αυτή.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και εξήγησε πως το γεγονός ότι σε αυτόν τον τομέα είναι καλά, επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής του. Στη συνέντευξη που έδωσε, μίλησε και για την αποδοχή του εαυτού του μετά από δυσκολίες που αντιμετώπισε.
Ο Χάρης Ρώμας είπε για την προσωπική του ζωή: «Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πράγματι στα καλύτερά μου, με την έννοια ότι συναισθηματικά είμαι πολύ καλά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό φωτίζει τα πάντα. Εννοώ προσωπικά, είναι αυτό που θέλουν όλοι. Στην προκειμένη περίπτωση, ένιωσα ότι έχει ανοίξει μια πύλη φωτός και έχω μπει μέσα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgffmbz68zz5)
Για την αποδοχή του εαυτού του, στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε: «Έχω περάσει από το κομμάτι της αποδοχής. Είναι μεγάλη η ανασφάλεια, είναι δύσκολη η ζωή. Θέλεις να κάνεις πράγματα, να αρέσεις, να εξελιχθείς αλλά υπάρχουν εμπόδια. Αυτό το να αρέσεις στους άλλους είναι οδυνηρό και πολλές φορές παγίδα. Όταν αποδεχθείς τον εαυτό σου, τότε γίνονται όλα πιο εύκολα. Είναι τέλειο όταν συμβαίνει τελικά και λες “είμαι αυτός, μπορώ να το πω και να το υποστηρίξω”. Τότε βρίσκονται και οι αποδέκτες που χαίρονται μαζί σου».
