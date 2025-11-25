Χάρης Ρώμας: Όλοι νομίζουν ότι είμαι «Κατακουζηνός» αλλά έχω κάνει άγρια ζωή
Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του θεατρικής δουλειάς, «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», ο Χάρης Ρώμας μίλησε για την πηγή της έμπνευσής του, την πορεία του στην τηλεόραση και το θέατρο, αλλά και για τις προσωπικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν το έργο που παρουσιάζει φέτος. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που παρατηρεί ανθρώπους, καταστάσεις και κοινωνικές συμπεριφορές, εμπλουτίζοντας το δημιουργικό του σύμπαν με πραγματικές ιστορίες.
Ξεκινώντας την κουβέντα στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», ο Χάρης Ρώμας σχολίασε με χιούμορ τον τρόπο ζωής του: «Ανέκαθεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί, ακόμα και τότε που ήμουν party animal, στις 7 ήμουν στο πόδι. Κοιμόμουν πολύ λίγο, πήγαινα στα πάρτι μιας άλλης εποχής. Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι Κατακουζηνός, αλλά έχω κάνει άγρια ζωή».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αφετηρία της νέας του παράστασης, εξηγώντας ότι η έμπνευση γεννήθηκε μέσα από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του εδώ και χρόνια. «Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι μου και είναι αλβανικής καταγωγής. Τους μελετάω τόσα χρόνια, το bullying που έχουν φάει στην αρχή. Είναι πια άνθρωποι της οικογένειάς μου, δουλεύουν ως βοηθοί στο σπίτι μου. Έτσι έμαθα πράγματα από αυτούς, πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να προσαρμοστείς και να σε αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις. Έτσι ήρθε η έμπνευση για την παράσταση, κυρίως από την αγαπημένη μου, Ζωή, που δουλεύει μαζί μου», σημείωσε.
Ανατρέχοντας στην καριέρα του, ο δημιουργός σημείωσε πως η επιτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη, ούτε σταθερή: «Έχω κάνει διαχρονικές δουλειές και στην τηλεόραση και στο θέατρο, που πήγαν και 2 και 3 χρονιές, αλλά και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Από αυτά μαθαίνεις κυρίως».
Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε επίσης στις ατάκες που κατάφεραν να γίνουν μέρος της κουλτούρας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση: «Οι δουλειές μου έβγαλαν ατάκες που έμειναν στην ποπ κουλτούρα. Στο "Λίφτινγκ" είπα για πρώτη φορά την ατάκα "είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό" και αυτό έμεινε. Στον "Βεζύρη" η Ναταλία Καποδίστρια άφησε εποχή με το "Προσκυνήστε το είδωλο". Αυτά όλα έχουν ένα ειδικό βάρος».
Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ήδη δουλεύει πάνω στη νέα σειρά που γράφει αυτή την περίοδο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ακόμη τηλεοπτική δημιουργία με τη δική του σφραγίδα.
