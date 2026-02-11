Χάρης Ρώμας: Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα, μου αρέσει που είμαι άντρας, ξέρω ποιος είμαι
Χάρης Ρώμας Άντρας

Μου αρέσει πάνω μου η αντρική ανατομία, είπε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Στην αντρική του ταυτότητα αναφέρθηκε ο Χάρης Ρώμας, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνεται υπερηφάνεια για το φύλο του και ότι απολαμβάνει τη φύση και τα χαρακτηριστικά του ως άντρας.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, παραχωρώντας συνέντευξη, στην οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την ταυτότητά του. Πιο αναλυτικά, ο Χάρης Ρώμας σχολίασε ότι  είναι απολύτως συμφιλιωμένος με την αντρική του ταυτότητα, την οποία υπερασπίζεται και απολαμβάνει χωρίς αμφιβολίες.

Τόνισε ακόμη, πως γνωρίζει ποιος είναι, δεν αντιμετωπίζει εσωτερική σύγκρουση ως προς την ερωτική του ζωή και πως αισθάνεται πλήρης και καλά με τον εαυτό του. Ειδικότερα, ο ηθοποιός είπε: «Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα. Μου αρέσει που είμαι άντρας, μου αρέσει ό,τι διαθέτει ένας άντρας. Μου αρέσει πάνω μου, όχι μόνο στους άλλους. Μου αρέσει πάνω μου η αντρική ανατομία. Μου αρέσει, το γουστάρω, το έχω ζήσει σε διάφορες εκφάνσεις του. Ξέρω ποιος είμαι. Είμαι αυτός. Δεν έχω πρόβλημα με την ερωτική μου ζωή και είμαι πλήρης, οπότε είμαι καλά».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgbbsinp4wkp)
Ιωάννα Μαρίνου
