Νίκος Μουτσινάς: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, ήταν τραυματική η τελευταία φορά
Νίκος Μουτσινάς: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, ήταν τραυματική η τελευταία φορά
Θα επέστρεφα ίσως με κάτι που δεν θα είχε πολύ σκοτούρα, όπως ένα τηλεπαιχνίδι που είναι ανώδυνο, πρόσθεσε
Για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, ενώ παραδέχτηκε πως η τηλεόραση δεν του έχει λείψει καθόλου. Συζητώντας για τις τηλεοπτικές του επιλογές και την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά δρώμενα, ο παρουσιαστής ακύρωσε κάθε ενδεχόμενο «επιστροφής» στη μικρή οθόνη.
Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno: «Δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει και φευγιό. Υπάρχουν παύσεις. Ενεργοποιήσεις. Παύσεις στις παύσεις, σκέψεις, αποφάσεις. Δεν δέχτηκα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ήθελα να έχω την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η περσινή χρονιά, ζοριστήκαμε όλοι. Ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση».
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι η τηλεόραση δεν του λείπει και παραδέχτηκε ότι η τελευταία του εμπειρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Θα επέστρεφα ίσως με κάτι που δεν θα είχε πολύ σκοτούρα, όπως ένα τηλεπαιχνίδι που είναι ανώδυνο. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, είμαι εντάξει. Ήταν τραυματική η τελευταία φορά, ταρακούνησε λίγο το σύστημα», σημείωσε.
Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno: «Δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει και φευγιό. Υπάρχουν παύσεις. Ενεργοποιήσεις. Παύσεις στις παύσεις, σκέψεις, αποφάσεις. Δεν δέχτηκα πολλές τηλεοπτικές προτάσεις. Κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ήθελα να έχω την ησυχία μου. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η περσινή χρονιά, ζοριστήκαμε όλοι. Ήταν πολύ ωραία αυτή η παύση».
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι η τηλεόραση δεν του λείπει και παραδέχτηκε ότι η τελευταία του εμπειρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Θα επέστρεφα ίσως με κάτι που δεν θα είχε πολύ σκοτούρα, όπως ένα τηλεπαιχνίδι που είναι ανώδυνο. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, είμαι εντάξει. Ήταν τραυματική η τελευταία φορά, ταρακούνησε λίγο το σύστημα», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα