Η Κριμαία, που είναι υπό ρωσικό έλεγχο, ενισχύει τα μέτρα περιορισμού στην κατανάλωση καυσίμων

Ο διορισθείς από το Κρεμλίνο κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ είπε: Από σήμερα και για αρκετές ημέρες, η πώληση βενζίνης με μετρητά θα ανασταλεί πλήρως και δεν θα εκδοθούν νέα κουπόνια