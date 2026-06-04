Σε παιδί ανήκει η σορός που βρέθηκε στις έρευνες για τη Λιάνα στη Γαλλία: Φορούσε ρούχα παρόμοια με της 11χρονης αγνοούμενης
Σε παιδί ανήκει η σορός που βρέθηκε στις έρευνες για τη Λιάνα στη Γαλλία: Φορούσε ρούχα παρόμοια με της 11χρονης αγνοούμενης
Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε επίσημη ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή
Νέα δραματική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τη σορό ενός παιδιού στον νομό Ζερ, με τα ρούχα να παραπέμπουν σε εκείνα που φορούσε η ανήλικη όταν χάθηκαν τα ίχνη της.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα, η σορός εντοπίστηκε σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευση. Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι «βρέθηκε σορός που φαίνεται να ανήκει σε παιδί και έφερε ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η ανήλικη κατά τον χρόνο της εξαφάνισής της».
Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε επίσημη ταυτοποίηση της σορού. Για τον λόγο αυτό, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.
«Κατόπιν εντολής της ανακρίτριας, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία τις επόμενες ώρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη ταυτοποίηση της σορού και να εξαχθούν ιατροδικαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου», ανέφερε ο εισαγγελέας Ολιβιέ Ναμπουλέ.
Η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στην πόλη Φλεράνς.
Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις Αρχές.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 41χρονου, του Ζερόμ Μπαρέλα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απαγωγή της ανήλικης.
Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ο 41χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν, καθώς σε βάρος του είχαν κινηθεί τουλάχιστον πέντε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονταν με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη δικαστική διαδικασία που αφορά τον κύριο ύποπτο. «Γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση, ενώ εδώ και πολλούς μήνες είχαν υποβληθεί καταγγελίες σε βάρος αυτού του ανθρώπου; Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο» δήλωσε.
«Θα δημοσιοποιήσω το σχετικό πόρισμα και θα προχωρήσω στην επιβολή κυρώσεων» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα, η σορός εντοπίστηκε σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευση. Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι «βρέθηκε σορός που φαίνεται να ανήκει σε παιδί και έφερε ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η ανήλικη κατά τον χρόνο της εξαφάνισής της».
Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε επίσημη ταυτοποίηση της σορού. Για τον λόγο αυτό, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.
«Κατόπιν εντολής της ανακρίτριας, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία τις επόμενες ώρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη ταυτοποίηση της σορού και να εξαχθούν ιατροδικαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου», ανέφερε ο εισαγγελέας Ολιβιέ Ναμπουλέ.
Η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στην πόλη Φλεράνς.
Το χρονικό
Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις Αρχές.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 41χρονου, του Ζερόμ Μπαρέλα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απαγωγή της ανήλικης.
Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ο 41χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν, καθώς σε βάρος του είχαν κινηθεί τουλάχιστον πέντε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονταν με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη δικαστική διαδικασία που αφορά τον κύριο ύποπτο. «Γιατί δεν υπήρξε παρέμβαση, ενώ εδώ και πολλούς μήνες είχαν υποβληθεί καταγγελίες σε βάρος αυτού του ανθρώπου; Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο» δήλωσε.
«Θα δημοσιοποιήσω το σχετικό πόρισμα και θα προχωρήσω στην επιβολή κυρώσεων» πρόσθεσε.
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