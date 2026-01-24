Νίκος Μουτσινάς: Δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτή
GALA
Νίκος Μουτσινάς Τηλεοραση

Νίκος Μουτσινάς: Δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτή

Εγώ έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός και παρουσιαστής

Νίκος Μουτσινάς: Δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτή
20 ΣΧΟΛΙΑ
Την άποψη ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τους ανθρώπους που εργάζονται για εκείνη διατύπωσε ο Νίκος Μουτσινάς. Όσον αφορά στη δική του σχέση με το μέσο, ο ηθοποιός και παρουσιαστής διευκρίνισε ότι αποχώρησε, αφού είχε κάνει κάποιες συνειδητοποιήσεις.

«Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και ο χρόνος πάντα δείχνει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να μας έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Δείτε το σχετικό βίντεο

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορούσε να συμβαδίσει με την επικράτηση των κοινωνικοπολιτικών θεμάτων στην τηλεόραση, αφού εκείνος υπηρετούσε την ψυχαγωγία με εκπομπές στις οποίες βασικό συστατικό ήταν το χιούμορ. «Ήταν πολλά τα χρόνια που έκανα καθημερινή εκπομπή. Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς. Οι εκπομπές που έκανα εγώ είχαν κατά βάση το χιούμορ και την πλάκα και αυτό ζόριζε χρόνο με τον χρόνο».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Μουτσινάς επισήμανε: «Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου».
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης