Νίκος Μουτσινάς: Δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτή
Εγώ έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός και παρουσιαστής
Την άποψη ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τους ανθρώπους που εργάζονται για εκείνη διατύπωσε ο Νίκος Μουτσινάς. Όσον αφορά στη δική του σχέση με το μέσο, ο ηθοποιός και παρουσιαστής διευκρίνισε ότι αποχώρησε, αφού είχε κάνει κάποιες συνειδητοποιήσεις.
«Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και ο χρόνος πάντα δείχνει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να μας έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορούσε να συμβαδίσει με την επικράτηση των κοινωνικοπολιτικών θεμάτων στην τηλεόραση, αφού εκείνος υπηρετούσε την ψυχαγωγία με εκπομπές στις οποίες βασικό συστατικό ήταν το χιούμορ. «Ήταν πολλά τα χρόνια που έκανα καθημερινή εκπομπή. Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς. Οι εκπομπές που έκανα εγώ είχαν κατά βάση το χιούμορ και την πλάκα και αυτό ζόριζε χρόνο με τον χρόνο».
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Νίκος Μουτσινάς επισήμανε: «Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου».
