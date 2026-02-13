Η Σάρον Στόουν ξέσπασε σε κλάματα στην Όπερα της Βιέννης
Σάρον Στόουν Κλάμα

Η Σάρον Στόουν ξέσπασε σε κλάματα στην Όπερα της Βιέννης

Η ηθοποιός παρακολούθησε συγκινημένη τον 68ο χορό, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της

Η Σάρον Στόουν ξέσπασε σε κλάματα στην Όπερα της Βιέννης
Ιωάννα Μαρίνου
Σε κλάματα ξέσπασε η Σάρον Στόουν στον 68ο Χορό της Όπερας της Βιέννης.

Η 67χρονη ηθοποιός παρακολούθησε από θεωρείο τη βραδιά, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στο ιστορικό Wiener Staatsoper, που κάθε χρόνο μετατρέπεται σε αίθουσα χορού για το φιλανθρωπικό γκαλά, και  δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της τελετής των χορευτών, σκουπίζοντας το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο.



Ο θεσμός χρονολογείται από το 1814 και κάθε χρόνο πραγματοποιείται η είσοδος 180 ντεμπιτάντ, δηλαδή νέων ζευγαριών ηλικίας 17 έως 24 ετών, που ανοίγουν τον χορό με βιεννέζικο βαλς. Η βραδιά πάντοτε ξεκινά με την εμφάνιση του Αυστριακού προέδρου στο αυτοκρατορικό μπαλκόνι και ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες.
