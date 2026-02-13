Η Σάρον Στόουν ξέσπασε σε κλάματα στην Όπερα της Βιέννης

την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου,

δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της τελετής των χορευτών, σκουπίζοντας το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο.

Sharon Stone breaks down in tears as she attends the star-studded 68th Vienna Opera Ball during emotional dancing ceremony https://t.co/dkDSC6zMXm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 13, 2026