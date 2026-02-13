Η Σάρον Στόουν ξέσπασε σε κλάματα στην Όπερα της Βιέννης
Η ηθοποιός παρακολούθησε συγκινημένη τον 68ο χορό, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της
Σε κλάματα ξέσπασε η Σάρον Στόουν στον 68ο Χορό της Όπερας της Βιέννης.
Η 67χρονη ηθοποιός παρακολούθησε από θεωρείο τη βραδιά, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στο ιστορικό Wiener Staatsoper, που κάθε χρόνο μετατρέπεται σε αίθουσα χορού για το φιλανθρωπικό γκαλά, και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της τελετής των χορευτών, σκουπίζοντας το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο.
Ο θεσμός χρονολογείται από το 1814 και κάθε χρόνο πραγματοποιείται η είσοδος 180 ντεμπιτάντ, δηλαδή νέων ζευγαριών ηλικίας 17 έως 24 ετών, που ανοίγουν τον χορό με βιεννέζικο βαλς. Η βραδιά πάντοτε ξεκινά με την εμφάνιση του Αυστριακού προέδρου στο αυτοκρατορικό μπαλκόνι και ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες.
Sharon Stone breaks down in tears as she attends the star-studded 68th Vienna Opera Ball during emotional dancing ceremony https://t.co/dkDSC6zMXm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 13, 2026
