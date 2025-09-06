Η Σάρον Στόουν πόζαρε σε σκάφος με λεοπάρ μαγιό - Δείτε το στιγμιότυπο
Η Σάρον Στόουν πόζαρε σε σκάφος με λεοπάρ μαγιό - Δείτε το στιγμιότυπο
Η ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και μοιράστηκε μία φωτογραφία με τους θαυμαστές της
Εξακολουθεί να απολαμβάνει το καλοκαίρι η Σάρον Στόουν, όπως δείχνει το τελευταίο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στα social media. Η ηθοποιός πόζαρε φορώντας ένα ολόσωμο λεοπάρ μαγιό, ενώ πέρασε μια μέρα σε σκάφος στο Λος Άντζελες.
Η 67χρονη πόζαρε κάτω από τον ήλιο και μοιράστηκε τη στιγμή με τους θαυμαστές της στο Instagram, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Λαμπρή μέρα στο νερό στο Λος Άντζελες. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».
Δείτε την ανάρτηση
Η ηθοποιός που είναι γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως τα «Casino» και «Βασικό Ένστικτο», σε συνέντευξή της τον Μάρτιο, μίλησε για την αποδοχή του σώματός της μετά τα 60 και για τις αλλαγές που φέρνει το γήρας. «Πολλοί άνθρωποι τα παρατάνε μεγαλώνοντας», είπε στην Times και πρόσθεσε: «Αφήνουν το σώμα τους, γιατί καταρρέει ή λένε "δεν ορίζομαι πια από το σώμα μου". Αλλά ακόμα πρέπει να αγαπάς το σώμα σου».
Μάλιστα, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι πλέον τα μπράτσα της έχουν «γεράσει», προσθέτοντας: «Λοιπόν, είχα όμορφα μπράτσα, αλλά και τώρα είναι δυνατά και ζωγραφίζω, σαν φτερά αγγέλου. Και τι πειράζει που έχουν πτυχώσεις; Ίσως αυτό τα κάνει υπέροχα τώρα».
Η Σάρον Στόουν υποστηρίζει ένθερμα τη φυσική διαδικασία της γήρανσης και έχει σχολιάσει όσους φοβούνται να μεγαλώσουν, χαρακτηρίζοντάς τους «ηλίθιους και αχάριστους». Σε συνέντευξή της τον Ιανουάριο του 2024, τόνισε: «Μου αρέσει να είμαι ζωντανή και υγιής. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι που φτάνουμε μέχρι εδώ, γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους να μην τα καταφέρνουν».
