Γιαννακόπουλος: Ο Μπαρτζώκας απολαμβάνει ασυλίας, ο Αταμάν αποβάλλεται χωρίς να κάνει ούτε τα μισά
Γιαννακόπουλος: Ο Μπαρτζώκας απολαμβάνει ασυλίας, ο Αταμάν αποβάλλεται χωρίς να κάνει ούτε τα μισά
Ο ισχυρός άνδρας στην ανάπαυλα του Game 2 των τελικών έκανε δηλώσεις σχετικά με την ένταση προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τα μισά περίπου της Β' περιόδου του Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL αφησε τη θέση του στη σουίτα και βρέθηκε στις θέσεις δίπλα από τον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο να διαμαρτύρεται έντονα για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις και να εξηγεί στο ημίχρονο τους λόγους.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είπε χαρακτηριστικά: «Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είπε χαρακτηριστικά: «Τον κόουτς Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε... δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζώκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας».
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