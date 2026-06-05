Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό κοντά στην Κριμαία, ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες, βίντεο
Η επίθεση σημειώθηκε στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης, στη δυτική Κριμαία, χερσόνησος που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, και το σκάφος βυθίστηκε
Η τουρκική πλευρά περιγράφει την επίθεση ως αιφνίδια και ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα το σκάφος να υποστεί σοβαρές ζημιές και τελικά να βυθιστεί.
Σε επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής αναφέρεται ότι:
«Σήμερα, ανοιχτά της δυτικής Κριμαίας, στη Σεβαστούπολη, πραγματοποιήθηκε επίθεση στο τουρκικής σημαίας αλιευτικό σκάφος "Duru 67", το οποίο υπέστη ζημιές και βυθίστηκε».
🇹🇷To the west of the Sevastopol coast, the Turkish fishing vessel DURU 67 was attacked and sank, according to the Turkish Coast Guard.— brane mijatovic (@brane_mija64426) June 5, 2026
Five injured fishermen were evacuated by the nearby fishing vessel BURAK KAYA, but one of the victims died from the injuries he sustained. pic.twitter.com/5wZLo2BmgY
Μετά τη βύθιση του σκάφους, άλλο αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης των ναυτικών που είχαν πέσει στη θάλασσα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Το αλιευτικό "Burak Kaya", που βρισκόταν στην περιοχή, διέσωσε τους 5 τραυματίες από το βυθιζόμενο σκάφος. Ένας από τους βαριά τραυματίες έχασε τη ζωή του κατά τη μεταφορά προς την κατεύθυνση της Ινεμπολού».
Karadeniz'de Ukrayna'nın iki saldırısının ardından Türkiye bayraklı balık avlama teknesine saldırı— The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) June 5, 2026
🔴 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 balıkçının öldüğü, 4'ünün yaralandığı saldırının Rusya'ya bağlı Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında düzenlendiğini duyurdu
🔴 "DURU 67… pic.twitter.com/CAZUnX0VKa
Μετά το σήμα κινδύνου, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της τουρκικής Ακτοφυλακής για παροχή βοήθειας και ιατρική υποστήριξη.
Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό δύσκολες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας.
Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε όταν οι τουρκικές δυνάμεις έφτασαν στο αλιευτικό «Burak Kaya», όπου βρίσκονταν οι διασωθέντες.
🔴#SONDAKİKA | Sahil Güvenlik Komutanlığı, saldırı ile alakalı açıklama yayınladı:— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) June 5, 2026
05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'de Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır.
Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi… https://t.co/PDGEKM0D41 pic.twitter.com/rtBZuBx0Me
Η αρμόδια μονάδα έφτασε στις 19:20 στο αλιευτικό Burak Kaya, σε απόσταση 115 ναυτικών μιλίων βόρεια του λιμανιού της Ινεμπολού. Η σορός του θανόντος και οι τραυματίες επιβιβάστηκαν στο σκάφος της Ακτοφυλακής. Ξεκίνησε άμεσα ιατρική παρέμβαση και το πλοίο έλαβε πορεία επιστροφής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr