Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό κοντά στην Κριμαία, ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες, βίντεο

🔴#SONDAKİKA | Sahil Güvenlik Komutanlığı, saldırı ile alakalı açıklama yayınladı:



05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'de Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır.



Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi… https://t.co/PDGEKM0D41 pic.twitter.com/rtBZuBx0Me — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) June 5, 2026

Κατόπιν ειδοποίησης, το σκάφος TCSG-96 της Διοίκησης Ακτοφυλακής απέπλευσε στις 12:35 από το λιμάνι της Ινεμπολού. Στο σκάφος επέβαιναν 4 γιατροί και 19 μέλη ιατρικού προσωπικού του UMKE.Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε όταν οι τουρκικές δυνάμεις έφτασαν στο αλιευτικό «Burak Kaya», όπου βρίσκονταν οι διασωθέντες.Η αρμόδια μονάδα έφτασε στις 19:20 στο αλιευτικό Burak Kaya, σε απόσταση 115 ναυτικών μιλίων βόρεια του λιμανιού της Ινεμπολού. Η σορός του θανόντος και οι τραυματίες επιβιβάστηκαν στο σκάφος της Ακτοφυλακής. Ξεκίνησε άμεσα ιατρική παρέμβαση και το πλοίο έλαβε πορεία επιστροφής.