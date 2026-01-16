Η απάντηση της Σάρον Στόουν μετά το αγενές σχόλιο από άτομα που δεν την αναγνώρισαν: «Να πάτε να...»
Το σκηνικό στα Astra Awards λίγο πριν τη βράβευσή της
Με έντονο ύφος ξεκίνησε την ομιλία της η Σάρον Στόουν στα Astra Awards, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τιμητικό βραβείο καριέρας στην τελετή που έγινε στις 9 Ιανουαρίου. Η 67χρονη ηθοποιός περιέγραψε ότι νωρίτερα, άτομα που κάθονταν στο τραπέζι της την αντιμετώπισαν αγενώς, επειδή δεν την αναγνώρισαν και θεώρησαν ότι πήρε μια θέση που δεν της ανήκε.
Σε βίντεο από την τελετή, η Στόουν άνοιξε την ομιλία της απευθυνόμενη ευθέως προς εκείνους: «Και στα παιδιά στο τραπέζι μου που αναρωτήθηκαν “ποιος στο διάολο πήρε αυτή την καρέκλα;”, τώρα ξέρετε». Αμέσως μετά είπε στο κοινό ότι κάποιος την πλησίασε και της είπε: «Ποια είσαι και γιατί κάθεσαι εδώ;». Η ηθοποιός συνέχισε περιγράφοντας την αντίδρασή της, μεταφέροντας την απάντησή της μέσα στην αίθουσα: «Ναι… και όπως είπα, “να πάτε να…”».
Από εκείνο το σημείο και μετά, η Σάρον Στόουν γύρισε τον τόνο της ομιλίας της σε ένα ευρύτερο μήνυμα, καλώντας τους παρευρισκόμενους να αξιοποιήσουν τη δημόσια προβολή τους για κάτι ουσιαστικό. Όπως ανέφερε, ξεκίνησε τη δική της δράση στον ακτιβισμό όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα και πρόσθεσε ότι η δημοσιότητα χωρίς επίγνωση και η επιτυχία χωρίς σκοπό «δεν έχουν νόημα».
Στη συνέχεια μίλησε για τη διαδρομή της στον κινηματογράφο και ειδικά για το πώς διεκδίκησε ρόλους που πίστευε ότι της ταίριαζαν. Αναφερόμενη στο «Βασικό Ένστικτο», είπε ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο, αλλά επέμεινε συστηματικά: «Δεν ήμουν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο το πρότειναν… αλλά ήμουν ο άνθρωπος που έβαλε τον μάνατζέρ του να τον πάει στο γραφείο και να πάρει το σενάριο, και ήμουν ο άνθρωπος που ήταν προετοιμασμένος, γιατί είχα το σενάριο για οκτώ μήνες, και ήμουν ο άνθρωπος που είχε μάνατζερ να τηλεφωνεί κάθε γ… μέρα, γιατί ήθελα αυτό το μέρος».
Κλείνοντας, επέστρεψε με νόημα στο περιστατικό που είχε προηγηθεί, λέγοντας ότι αυτό που μετρά είναι να «γυρίζεις σπίτι με κάποιον για τον οποίο είσαι περήφανος» και ότι μπορείς να είσαι διαχρονικός, «είτε οι άνθρωποι στο τραπέζι σου ξέρουν ποιος είσαι είτε όχι», καταλήγοντας: «Να τι θα σας πω: τώρα ξέρετε ποια είμαι».
Δεν έγινε γνωστό ποιοι ήταν οι παρευρισκόμενοι στο τραπέζι της Στόουν, ενώ η ίδια δεν τους κατονόμασε στην ομιλία της.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
