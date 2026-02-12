Αιμιλιανός Σταματάκης για την ερμηνεία του ως Νίκος Ξυλούρης: Όταν μου έγινε η πρόταση δεν το περίμενα, σοκαρίστηκα
Ο ηθοποιός ανέφερε πως επί μήνες προσπαθούσε να αποκτήσει την κρητική προφορά και να μάθει λύρα
Για τον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη που υποδύεται στην παράσταση «Ο αρχάγγελος της Κρήτης» μίλησε ο Αιμιλιανός Σταματάκης, εξηγώντας πως όταν του έγινε η πρόταση σοκαρίστηκε και χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να μπορέσει να πει πως ήταν τιμή του.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προετοιμαστεί σωστά, να αποκτήσει την κρητική προφορά και να μάθει λύρα. Στη συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τόνισε ωστόσο πως η χαρά που αισθανόταν ήταν μεγαλύτερη από τον φόβο και την ευθύνη που ένιωσε για τον ρόλο που ανέλαβε.
Ο Αιμιλιανός Σταματάκης δήλωσε: «Ήταν ένα απόγευμα το περασμένο Απρίλιο ή Μάιο νομίζω, με πήρε ο Νικορέστης τηλέφωνο και μου λέει "σκέφτομαι να κάνουμε μία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη". Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι "ρε συ, τι ωραία". Και μου λέει "θέλω να κάνεις τον Νίκο Ξυλούρη". Ώπα. Αυτό δεν το περίμενα. Σοκαρίστηκα. Μου πήρε και πέντε δευτερόλεπτα για να πω "Ναι, τιμή μου"».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ανέφερε για τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν εκείνη τη στιγμή: «Φυσικά και υπήρχε λόγω της ευθύνης και του βάρους φόβος, όχι μεγαλύτερος από τη λαχτάρα και τη χαρά».
Στη συνέχεια ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ξεκίνησε να προετοιμάζεται από τον περασμένο Ιούνιο: «Ξεκίνησα να δουλεύω πάρα πολύ προσωπικά, πολύ πριν τις πρόβες… και σε σχέση με την κρητική προφορά», είπε και συμπλήρωσε πως έμαθε και λύρα: «Για τις ανάγκες της παράστασης και για μένα και για τη χαρά μου παίζω, ναι».
Όσον αφορά στην ανταπόκριση του κόσμου, ο Αιμιλιανός Σταματάκης επισήμανε: «Πολλοί ασχολήθηκαν με αυτή την παράσταση μόνο και μόνο επειδή είναι το όνομά του. Δεν ξέρω πόσο συχνά μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό. Και να μη ζητάει κανένας τίποτα πίσω. Για μας είναι πολύ όμορφο ότι έχουμε τη δυνατότητα να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι αυτά που περνάνε εύκολα. Υπάρχουν μνήμες και μύθοι πέρα από μας να μας θυμίζουν και να μας διδάσκουν».
