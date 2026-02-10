Η Μάργκοτ Ρόμπι δέχτηκε δώρο από συμπρωταγωνιστή της βιβλίο που της έλεγε «να τρώει λιγότερο»
Ήταν σοκαριστικό, δήλωσε η ηθοποιός
Για ένα περιστατικό που τη σόκαρε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της μίλησε η Μάργκοτ Ρόμπι, αποκαλύπτοντας ότι άνδρας συμπρωταγωνιστής της της είχε χαρίσει βιβλίο ώστε να της πει με τρόπο «να τρώει λιγότερο».
Σε συνέντευξη της ηθοποιού στο Complex, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου, η ίδια θυμήθηκε το πιο άβολο δώρο που έχει λάβει ποτέ, το βιβλίο που της χάρισε συνεργάτης της, με τίτλο «Why French Women Don’t Get Fat» της Μιρέιγ Γκιλιανό.
Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε: «Ήταν ουσιαστικά ένα βιβλίο που σου λέει να τρως λιγότερο. Σκέφτηκα “ουάου, άντε γα@@@@ σου φίλε”». Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό συνέβη πολύ παλιά, πριν καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, τονίζοντας πως δεν επρόκειτο για κάποιον γνωστό σταρ και πως δεν γνωρίζει καν πού βρίσκεται σήμερα ο συγκεκριμένος ηθοποιός.
Η ηθοποιός επανέλαβε ότι το μήνυμα του δώρου ήταν σαφές: «Μου έδωσε ένα βιβλίο για να μου δείξει ότι πρέπει να χάσω βάρος. Ήταν σοκαριστικό».
Margot Robbie says male costar once gave her a book 'telling' her to 'eat less' https://t.co/fX2ZofeLGT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 10, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
