Η Μάργκοτ Ρόμπι δέχτηκε δώρο από συμπρωταγωνιστή της βιβλίο που της έλεγε «να τρώει λιγότερο»
GALA
Μάργκοτ Ρόμπι δώρο Βιβλίο

Η Μάργκοτ Ρόμπι δέχτηκε δώρο από συμπρωταγωνιστή της βιβλίο που της έλεγε «να τρώει λιγότερο»

Ήταν σοκαριστικό, δήλωσε η ηθοποιός

Η Μάργκοτ Ρόμπι δέχτηκε δώρο από συμπρωταγωνιστή της βιβλίο που της έλεγε «να τρώει λιγότερο»
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Για ένα περιστατικό που τη σόκαρε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της μίλησε η Μάργκοτ Ρόμπι, αποκαλύπτοντας ότι άνδρας συμπρωταγωνιστής της της είχε χαρίσει βιβλίο ώστε να της πει με τρόπο «να τρώει λιγότερο».

Σε συνέντευξη της ηθοποιού στο Complex, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου, η ίδια θυμήθηκε το πιο άβολο δώρο που έχει λάβει ποτέ, το βιβλίο που της χάρισε συνεργάτης της, με τίτλο «Why French Women Don’t Get Fat» της Μιρέιγ Γκιλιανό.

Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε: «Ήταν ουσιαστικά ένα βιβλίο που σου λέει να τρως λιγότερο. Σκέφτηκα “ουάου, άντε γα@@@@ σου φίλε”». Έπειτα, ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό συνέβη πολύ παλιά, πριν καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, τονίζοντας πως δεν επρόκειτο για κάποιον γνωστό σταρ και πως δεν γνωρίζει καν πού βρίσκεται σήμερα ο συγκεκριμένος ηθοποιός.


Η ηθοποιός επανέλαβε ότι το μήνυμα του δώρου ήταν σαφές: «Μου έδωσε ένα βιβλίο για να μου δείξει ότι πρέπει να χάσω βάρος. Ήταν σοκαριστικό».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης