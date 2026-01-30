Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το διαμαντένιο μενταγιόν των 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε το διαμαντένιο μενταγιόν των 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Πρόκειται για το κολιέ Cartier Taj Mahal με την περσική επιγραφή “Η αγάπη είναι αιώνια”
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», φορώντας το διαμαντένιο μενταγιόν της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αξίας 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και η 35χρονη ηθοποιός επέλεξε να φορέσει, σύμφωνα με το People, ένα εφαρμοστό φόρεμα Schiaparelli, με κορσέ από δαντέλα που κατέληγε σε μια ουρά που είχε μαύρο και κόκκινο χρώμα. Στον λαιμό της, για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, φόρεσε το κολιέ Cartier Taj Mahal, το οποίο είναι κληροδότημα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, όπως επιβεβαίωσε ίδρυμά της. Της το είχε δώσει ο τότε σύζυγός της Ρίτσαρντ Μπάρτον, το 1972, για τα 40ά της γενέθλια και το 2011 πωλήθηκε για 8,8 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία της περιουσίας της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
Σε συνέντευξή της στο κόκκινο χαλί, η Μάργκοτ Ρόμπι δήλωσε προσπαθεί, μαζί με τον στυλίστα της, να είναι συνειδητοί στις επιλογές των ρούχων της. «Αυτό το κολιέ και το ίδιο το διαμάντι έχουν μια απίστευτη ιστορία και αποπνέουν κάτι πολύ ρομαντικό, οπότε μας φάνηκε ταιριαστό να το συνδυάσουμε με το φόρεμα Schiaparelli», είπε.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ίδρυμα για το μενταγιόν: «Η επιφάνεια του μενταγιόν φέρει μια περσική επιγραφή, που αναγράφει “Η αγάπη είναι αιώνια”, μαζί με το όνομα της Νουρ Τζαχάν, της πρώτης γυναίκας που έλαβε το κόσμημα ως δώρο από τον σύζυγό της, τον αυτοκράτορα των Μουγκάλ Σαχ Τζαχανγκίρ. Το διαμάντι πέρασε στη συνέχεια στον γιο τους, Σαχ Τζαχάν, ο οποίος το χάρισε στην πιο αγαπημένη του σύζυγο, Μουμτάζ Μαχάλ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατό της, ο αυτοκράτορας ανέθεσε την κατασκευή του εμβληματικού μαυσωλείου Taj Mahal ως φόρο τιμής σε εκείνη. Το μνημείο ενέπνευσε την ονομασία του διαμαντιού, το οποίο αργότερα κατέληξε στην Ελίζαμπεθ και τον Ρίτσαρντ».
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Margot Robbie paid tribute to Elizabeth Taylor's legendary Hollywood romance with Richard Burton by donning her iconic Cartier Taj Mahal necklace at the 'Wuthering Heights' premiere. https://t.co/ETJVLsIsFI— Entertainment Weekly (@EW) January 30, 2026
