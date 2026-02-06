Μάργκοτ Ρόμπι: Με ημιδιάφανο φόρεμα, κορσέ και κεντητό τσόκερ στην πρεμιέρα για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
GALA
Μάργκοτ Ρόμπι Τζέικομπ Ελόρντι Λονδίνο Ανεμοδαρμένα Ύψη Πρεμιέρα

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην πρεμιέρα του φιλμ στο Λονδίνο με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζέικομπ Έλορντι

Ιωάννα Μαρίνου
Με ένα μακρύ, ημιδιάφανο φόρεμα εμφανίστηκε η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στην πρεμιέρα του φιλμ με δημιουργία της Ντιλάρα Φιντικογλού: ένα φόρεμα με κορσέ σε χρώμα του δέρματος και κεντήματα σε πράσινο χρώμα. Στον λαιμό της έβαλε ασορτί τσόκερ, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω.

Από το πλευρό της δεν έλειπε και ο συμπρωταγωνιστής της, Τζέικομπ Έλορντι ποζάροντας χαμογελαστός με κοστούμι σε πράσινη απόχρωση, με γραβάτα σε λαδί χρώμα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκοτ Ρόμπι

Στην ταινία, εκτός από τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, συμμετέχουν η Χονγκ Τσάου στον ρόλο της Νέλι Ντιν και η Άλισον Όλιβερ ως Ιζαμπέλα Λίντον, ενώ ο Όουεν Κούπερ και η Σαρλότ Μέλινγκτον ενσαρκώνουν τον Χίθκλιφ και την Κάθι στα παιδικά τους χρόνια. Η πρεμιέρα του φιλμ έχει οριστεί για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Δείτε το τρέιλερ

"Wuthering Heights" | Official Trailer

Φωτογραφίες: AP
