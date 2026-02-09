Ελένη Μενεγάκη: Η 11χρονη κόρη της, Μαρίνα Παντζοπούλου τη φωτογραφίζει στο πλοίο από Άνδρο
Ελένη Μενεγάκη: Η 11χρονη κόρη της, Μαρίνα Παντζοπούλου τη φωτογραφίζει στο πλοίο από Άνδρο
Η παρουσιάστρια ανέβασε τα στιγμιότυπα στο Instagram
Στην Άνδρο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε η Ελένη Μενεγάκη μαζί με την κόρη της, Μαρίνα Παντζοπούλου, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για την επιστροφή τους στην Αθήνα, η 11χρονη φωτογράφισε τη μητέρα της στο πλοίο.
Η παρουσιάστρια πόζαρε στον φακό διαβάζοντας το βιβλίο της, με τίτλο «Ο τέλειος γάμος», και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στη λεζάντα πως η κόρη της την απαθανάτισε. Παράλληλα, ενημέρωσε τους ακόλουθούς της πως και το βιβλίο που διάβαζε της άρεσε πολύ.
Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε συγκεκριμένα: «Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο την Μαρίνα. Κι επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ».
Η Άνδρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς εκεί βρίσκεται το εξοχικό της και το ξενοδοχείο του συζύγου της Μάκη Παντζόπουλου. Η παρουσιάστρια πηγαίνει στο νησί κάθε καλοκαίρι αλλά και όποτε έχει την ευκαιρία να αποδράσει για λίγες ημέρες, μαζί με την οικογένειά της.
