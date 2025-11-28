Antigoni Buxton: Είμαι ευγνώμων που θα εκπροσωπήσω την Κύπρο στη Eurovision, νομίζω ότι η πρόταση ήρθε τη σωστή στιγμή
Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Την ευγνωμοσύνη της που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 εξέφρασε η Antigoni Buxton, τονίζοντας ότι η πρόκριση για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό ήρθε την κατάλληλη στιγμή.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision: «Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο ήμουν στο Λονδίνο και ξαφνικά με πήραν από τη Minos EMI μου το είπαν και έπαθα σοκ. Όταν έχεις ένα όνειρο που το θες πολύ και ξαφνικά γίνεται, αρχικά απορείς. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και ευγνώμων και νομίζω ότι η πρόταση ήρθε τη σωστή ώρα».
Όσο για το πώς φαντάζεται την εμφάνισή της στη σκηνή σχολίασε: «Θέλω να έχει φουλ σόου, να είναι θεατρικό. Σίγουρα θα είναι χορευτικό, θα έχει κέφι, αλλά θα ήθελα και στιγμές να μπορώ να δείξω τη φωνή μου».
Η Antigoni Buxton μίλησε και για την αγάπη του κόσμου και τα μηνύματα που έχει δεχτεί μετά την ανακοίνωση για τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό: «Παίρνω ωραία μηνύματα, τα περισσότερα είναι πολύ ωραία και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, έχω άγχος, αλλά το καλό».
