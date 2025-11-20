Antigoni Buxton για τη Eurovision: Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο, νιώθω πολύ ευγνώμων
Antigoni Buxton για τη Eurovision: Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο, νιώθω πολύ ευγνώμων
Θέλω να δείξω τον ήχο που έχουμε στη μουσική μας στην Κύπρο και την Ελλάδα, ανέφερε η τραγουδίστρια
Την ευγνωμοσύνη της μετά την ανακοίνωση πως θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 εξέφρασε η Antigoni Buxton, αναφέροντας πως εκπληρώθηκε ένα όνειρο που είχε από πολύ μικρή ηλικία.
Η καλλιτέχνιδα με ελληνοκυπριακές ρίζες θα εμφανιστεί στη σκηνή του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 16 Μαΐου.
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η Buxton βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη στιγμή που ενημερώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, ενώ μοιράστηκε και μερικές σκέψεις της για το τραγούδι με το οποίο θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε: «Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Τώρα ήρθε η ώρα και νιώθω πολύ ευγνώμων. Έπρεπε να έρθει η κατάλληλη ώρα. Όταν ήμουν μικρή έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου και έλεγα ότι θα το κάνω κι εγώ. Και για εμένα ήταν έκπληξη, ήμουν στο Λονδίνο και με πήραν τηλέφωνο και έκλαψα. Το άφησα στον Θεό και έγινε. Θέλω να δείξω αυτό τον ήχο που έχουμε στη μουσική μας στην Κύπρο και την Ελλάδα».
Η Antigoni Buxton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο και έχει ελληνικοκυπριακές ρίζες. Το όνομά της προέρχεται από τη γιαγιά της, ενώ υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.
Από τότε, σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Spotify, η Buxton έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο μουσικό ήχο, συνδυάζοντας τα πολιτιστικά της στοιχεία με αστικές μουσικές επιρροές, όπως η μίξη χιπ χοπ, ποπ και ελληνικής μουσικής. Επίσης, έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island».
