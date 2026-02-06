Ο αδερφός του Gio μπαίνει στο Survivor: Θέλω να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε
Ο αδερφός του Gio μπαίνει στο Survivor: Θέλω να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε
Ο Lil Benzi ή αλλιώς Αλέξανδρος Καραντώνης δήλωσε πως η περιπέτεια συνεχίζεται
Στο Survivor μπαίνει ο Lil Benzi, ο αδερφός του Gio Kay, μετά την οικειοθελή αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης.
Ο 28χρονος την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου βρέθηκε στην εκπομπή «Το' Χουμε» ώστε να μιλήσει για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι και λίγο πριν το τέλος της συνέντευξής του, αποκάλυψε πως ο μικρός αδερφός του θα πάρει τη θέση του. Ο Lil Benzi έκανε δηλώσεις για την είσοδό του στο Survivor, τονίζοντας πως θέλει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός του.
Ο Gio είπε αρχικά: «Πάει ο αδερφός μου, ο Lil Benzi. Οδηγάει Mercedes και τον λέμε "Two tone Benzi". Βλέπαμε μαζί Survivor με τον θείο μου τον Μάικ την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα το 2018-19, έλεγε "άμα πάτε εσείς θα τους… όλους"».
Στη συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο με τις δηλώσεις του Lil Benzi: «Είμαι ο Αλέξανδρος Καραντώνης, γνωστός και ως Lil Benzi. Είμαι 25 χρονών, Ελληνοαμερικάνος τραγουδιστής από το Νιου Τζέρσεϊ. Ο Gio είναι ο αδερφός μου, ο κολλητός μου. Το Survivor για μένα είναι όνειρο. Εγώ και ο Gio το βλέπαμε για χρόνια. Εμείς είμαστε άτομα που όταν βλέπουμε ευκαιρία την πιάνουμε κατευθείαν. Είναι όνειρο, είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να γίνω ένα με τη ζούγκλα. Είμαι ήρεμος τύπος. Έρχομαι μόνο για έναν λόγο, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός μου. Η περιπέτεια συνεχίζεται», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg7yybeoujj5)
Ο Gio Kay αμέσως μετά επισήμανε: «Θρύλος. Δεν ήξερα ότι ήξερε τόσο καλά ελληνικά. Είναι πολύ αθλητής, είναι τρελός. Εγώ το έχω πιο πολύ με τον λόγο, αυτός με τον αθλητισμό. Είναι πολύ ήρεμος, θα βασιστεί στα αγωνίσματα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει για τους κορυφαίους, όχι για να αγωνιστεί με τους χειρότερους».
Ο 28χρονος την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου βρέθηκε στην εκπομπή «Το' Χουμε» ώστε να μιλήσει για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι και λίγο πριν το τέλος της συνέντευξής του, αποκάλυψε πως ο μικρός αδερφός του θα πάρει τη θέση του. Ο Lil Benzi έκανε δηλώσεις για την είσοδό του στο Survivor, τονίζοντας πως θέλει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός του.
Ο Gio είπε αρχικά: «Πάει ο αδερφός μου, ο Lil Benzi. Οδηγάει Mercedes και τον λέμε "Two tone Benzi". Βλέπαμε μαζί Survivor με τον θείο μου τον Μάικ την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα το 2018-19, έλεγε "άμα πάτε εσείς θα τους… όλους"».
Στη συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο με τις δηλώσεις του Lil Benzi: «Είμαι ο Αλέξανδρος Καραντώνης, γνωστός και ως Lil Benzi. Είμαι 25 χρονών, Ελληνοαμερικάνος τραγουδιστής από το Νιου Τζέρσεϊ. Ο Gio είναι ο αδερφός μου, ο κολλητός μου. Το Survivor για μένα είναι όνειρο. Εγώ και ο Gio το βλέπαμε για χρόνια. Εμείς είμαστε άτομα που όταν βλέπουμε ευκαιρία την πιάνουμε κατευθείαν. Είναι όνειρο, είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να γίνω ένα με τη ζούγκλα. Είμαι ήρεμος τύπος. Έρχομαι μόνο για έναν λόγο, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησε ο αδερφός μου. Η περιπέτεια συνεχίζεται», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Gio Kay αμέσως μετά επισήμανε: «Θρύλος. Δεν ήξερα ότι ήξερε τόσο καλά ελληνικά. Είναι πολύ αθλητής, είναι τρελός. Εγώ το έχω πιο πολύ με τον λόγο, αυτός με τον αθλητισμό. Είναι πολύ ήρεμος, θα βασιστεί στα αγωνίσματα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει για τους κορυφαίους, όχι για να αγωνιστεί με τους χειρότερους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα