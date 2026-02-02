Gio μετά την οικειοθελή αποχώρησή του από το Survivor: Θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του παιχνιδιού
Ο παίκτης των «Αθηναίων» αποφάσισε να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης μετά τον τραυματισμό που είχε στο γόνατό του
Σε δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της οικειοθελούς αποχώρησής του από το Survivor προχώρησε ο Gio, αναφέροντας πως επρόκειτο για μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής του. Σύμφωνα με εκείνον, παρά τη σύντομη παραμονή του στο ριάλιτι επιβίωσης, τόσο οι συμπαίκτες του όσο και οι τηλεθεατές θα τον θυμούνται.
«Το Survivor ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θα το θυμάμαι μία ζωή αυτό το πράγμα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ολη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Θα κρατήσω αυτό το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το νιώσω. Πιστεύω ότι τα παιδιά πάντα θα νιώθουν ότι τους λείπει ο Gio», είπε αρχικά ο Gio σε αποκλειστικό απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Survivor στο Instagram.
Στη συνέχεια, ο πρώην παίκτης των «Αθηναίων» υποστήριξε ότι, αν και ο τραυματισμός του οδήγησε στην πρόωρη αποχώρησή του, θα εξακολουθεί να είναι παρών με κάποιον τρόπο. «Μπορεί να μην έκατσα για πάρα πολλούς μήνες, αλλά για αυτό που έκανα θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του παιχνιδιού. Ένα μήνυμα στα παιδιά της ομάδας ''Θα σας βλέπω. Μη λέτε τίποτα περίεργο για μένα γιατί θα βλέπω κάθε βράδυ», πρόσθεσε.
«Είμαι αυθόρμητος, αφιλτράριστος και πάντα λέω την αλήθεια. Θα το δείτε στην πορεία του παιχνιδιού», είπε κλείνοντας τις δηλώσεις του.
Ακολούθως, ο Γιώργος Λιανός τόνισε ότι η απόφαση δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα σκέψης και ειλικρινούς αυτοκριτικής από την πλευρά του παίκτη: «Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο "Survivor" γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού».
Το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι ο Gio αποφάσισε να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης, αφού δεν ήθελε να επιβαρύνει τους συμπαίκτες του μετά τον τραυματισμό που είχε στο γόνατό του.
Απευθυνόμενος στην ομάδα του, ο Gio είπε αρχικά: «Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου».
Παίρνοντας τον λόγο, ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση με τον παίκτη: «Είχαμε μια κουβέντα πριν αρχίσει το συμβούλιο. Άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελε να πει, κατάλαβα πώς νιώθει, μίλησε και με τα άτομα της παραγωγής (…) Είχε έναν τραυματισμό ο οποίος έφερε έναν παλαιότερο τραυματισμό που είχε να κάνει με το γόνατό του».
